鉅亨網編譯段智恆 2025-07-31 19:31

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根據《彭博》周四 (31 日) 報導，美國總統川普上任以來，美元在 7 月有望寫下最佳單月表現，受惠於美國經濟展現韌性及一系列貿易協議推動。彭博美元即期指數 (Bloomberg Dollar Spot Index)7 月迄今上漲 2.5%，是川普今年 1 月宣誓就職後首度單月上漲。

美元回神！7月有望創川普任內最佳月 經濟與貿易協議撐腰(圖：REUTERS/TPG)

儘管聯準會 (Fed) 官員表示成長正在放緩，本周數據顯示美國第二季經濟仍以 3% 的速度擴張，反映在貿易政策轉變背景下的穩健表現。Fed 主席鮑爾昨日暗示利率可能長期維持高檔，推動美元進一步反彈，縮小今年以來的跌幅至 7%。美元在連續五日上漲後，周四盤整走穩。

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Fed 延後降息預期 投資人重返美元

Manulife 投資管理資深投資組合經理 Nathan Thooft 指出：「在一段顯著疲軟後，美元因美國經濟數據韌性、關稅談判進展與拋售力道消退而獲得買盤支撐。」

利率交換市場顯示，Fed 在 9 月降息機率降至 40%，10 月降息機率則為 80%，低於鮑爾談話前的「篤定預期」。彭博策略師 Nour Al Ali 表示：「美元在未來幾周仍有望續漲。美國經濟數據韌性、Fed 暫不降息與貿易協議推動，都是推升美元的主因。」

市場聚焦周五公布的就業報告，鮑爾也指出，Fed 在 9 月會議前將考量更多就業與通膨數據。

美股熱潮與新貿易協議推動美元反彈

Macro Hive 策略師 Ben Ford 表示：「若要繼續做空美元，必須出現川普的重大政策變數或美國經濟顯著放緩。」

此外，川普推動的對美國更有利的貿易協議也壓低其他主要貨幣。歐元本月兌美元下跌近 3%，德國工業界警告關稅將削弱歐洲競爭力；日元與英鎊跌幅超過 3.5%，為七大工業國中最弱，僅加元跌幅相對有限。