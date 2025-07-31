慧榮Q2營收優預期 Q3再續揚10-15%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-07-31 18:55

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慧榮科技 (SIMO-US) 今 (31) 日公布第二季財報，營收達 1 億 9,868 萬美元，季成長 19%，年減 6%，毛利率 47.7%，稅後淨利 2,301 萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證 (ADS) 盈餘 0.69 美元(約新台幣 20 元)。

慧榮總經理苟嘉章。(業者提供)

展望第三季，慧榮預估，第三季營收介於 2 億 1,900 萬至 2 億 2,800 萬美元之間，季成長 10-15%，毛利率介於 48% 至 49% 間。

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總經理苟嘉章表示，2025 年第二季業績強勁復甦，營收表現優於預期。其中，PCIe Gen5 SSD 控制晶片營收較前一季大幅成長逾 75%，主要受惠於邊緣 AI 個人電腦在市場上開始獲得關注，以及白牌 AI 伺服器製造商持續導入主流硬體元件。

此外，慧榮 eMMC 和 UFS 控制晶片在第二季營收也強勁成長，主要動能來自智慧型手機市場成長超過預期，加上市佔率的提升，較前一季大幅成長近 45%。

慧榮受惠於多元化的產品組合與市場布局，結合更多應用於消費性、企業級、車用、工控市場的先進儲存解決方案，逐步奠定長期穩健成長的根基。

展望未來，苟嘉章指出，慧榮在持續投入新產品與開拓新市場的同時，多元化策略正為公司帶來更多商機。2025 年我們受惠於多款新品的推出，包括採用 6 奈米製程的 8 通道消費級 PCIe Gen5 SSD 控制晶片、新款的 eMMC 和 UFS 控制晶片，以及適用於 Nintendo Switch 2 的 microSD 控制晶片。

慧榮多款新品也將於今年下半年開始出貨，預期在 2026 年逐步擴大量產規模，包括新款採用 6 奈米製程的 4 通道 PCIe Gen5 主流級 SSD 控制晶片、首款 MonTitan 企業級 / AI 級產品，以及專為 DPU 網路加速器設計、用以強化整體 SSD 資料儲存生態系統的開機碟儲存解決方案。