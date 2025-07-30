鉅亨網編譯段智恆 2025-07-30 23:00

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傳亞馬遜與《紐時》簽AI內容授權協議 年費逾2千萬美元(圖：REUTERS/TPG)

雙方今年 5 月宣布合作，亞馬遜可取得《紐時》新聞、食譜內容及體育子品牌《The Athletic》的授權，用於訓練 AI 模型，並能在旗下產品與服務 (如 Alexa) 中呈現新聞摘要與短篇內容。這是《紐時》首宗 AI 相關授權交易，也是亞馬遜與出版商之間的首次合作。

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AI 聊天機器人的快速崛起，正顛覆傳統搜尋流量與依賴網站點擊的廣告收益模式。科技公司利用新聞文章訓練模型，並從新聞網站擷取資料，以即時回應使用者針對時事的詢問，讓新聞授權成為 AI 時代的新商機。

《華爾街日報》先前報導，OpenAI 已與多家媒體達成協議，其中包括與《華爾街日報》母公司新聞集團 (News Corp) 簽署的協議，5 年價值可能超過 2.5 億美元。OpenAI 也與德國報業集團斯普林格 (Axel Springer, 為《Business Insider》與《Politico》的母公司) 簽訂 3 年合約，價值至少 2,500 萬至 3,000 萬美元。

與 OpenAI 的多元授權模式不同，亞馬遜與《紐時》的協議採現金支付。不同 AI 公司根據使用內容的方式，例如訓練模型、整合聊天機器人或新興產品新聞功能，授權結構與金額差異甚大。

《紐時》執行長勒菲安 (Meredith Kopit Levien) 今年 5 月在員工備忘錄中表示，這項協議「符合我們長期以來認為高品質新聞值得付費的原則」。