鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-30 20:05

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德國運動用品大廠愛迪達 (Adidas) 周三 (30 日) 公布第二季 (截至 6/30) 財報，該季營收不如預期且全年獲利展望未上調，引發市場失望，股價當日暴跌逾 7%，今年來累計下挫達 23%。愛迪達同時警告，美國關稅恐在下半年推高成本達 2 億歐元(約 2.31 億美元)，並可能不得不調高美國售價。

〈財報〉關稅衝擊！愛迪達Q2營收、全年財測黯淡 恐調漲美國售價(圖：REUTERS/TPG)

展望未來，愛迪達表示，2025 年全年營運利益仍預估介於 17 億至 18 億歐元，低於市場普遍預期的 20.85 億歐元；扣除匯率波動影響後的銷售目標則維持高個位數成長。德意志銀行原先預期愛迪達將上調全年獲利預測，但結果未如預期，令投資人失望。

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根據財報，愛迪達第二季營收為 59.5 億歐元，年增 2.2% 但低於分析師預估的 61.5 億歐元；淨利達 3.69 億歐元，較去年同期的 1.9 億歐元大增，營業利益則成長 58% 至 5.46 億歐元，高於市場預期。

2025 年上半年整體營收年增 14%，所有通路與市場皆呈雙位數成長；毛利率擴增 0.9 個百分點至 51.9%。營業利益大增 70% 至 12 億歐元，營業利益率達 9.6%，持續營運淨利翻倍至 8.11 億歐元，顯示獲利動能仍然強勁。

關稅衝擊成本 美國售價可能上調

愛迪達表示，美國總統川普推動的關稅政策仍存在高度不確定性，公司尚未決定是否、以及在何種產品上調漲售價。執行長古爾登 (Bjorn Gulden) 坦言：「我們仍不確定美國最終關稅水準，以及若這些關稅引發通膨，對消費需求的間接影響。」

古爾登指出，當前關稅將使下半年成本增加約 2 億歐元，公司會在關稅最終定案後重新檢視定價策略，可能針對新品調整價格，並盡力維持暢銷鞋款的價格穩定。

美國本月稍早宣布對越南商品課徵 20% 關稅、對印尼商品課徵 19% 關稅。愛迪達在美國銷售的商品中，約 30% 來自越南、23% 來自印尼，關稅使越南製鞋品項從 26% 提高至 46%、印尼則從 24% 升至 43%。

銷售動能放緩 投資人憂前景

愛迪達在川普 4 月首度宣布關稅時，與其他運動品牌一樣提前加速出貨至美國，導致庫存季末增加 16% 至 52.6 億歐元。古爾登表示，美國市場雖佔公司銷售約五分之一，但仍是未來投入資源的重點，目標是「在美國市場翻倍成長」。

第二季中，美國關稅已對營運帶來「數千萬歐元」衝擊，此外美元與人民幣走弱亦造成銷售減少 3 億歐元。瑞銀 (UBS) 分析師指出，愛迪達需對下半年及 2026 年初訂單展望釋出明確訊號，才能讓投資人視這次表現為短暫挫折。

雖然運動鞋與休閒服飾「生活風」收入季增 13%，包括推出多款動物紋及金屬色 Samba 與 SL72 鞋款，以及與搖滾樂團綠洲合唱團 (Oasis) 合作的周邊商品，但市場仍擔憂愛迪達的銷售熱潮是否已見頂，尤其競爭對手 Puma 近日才發出獲利警告。