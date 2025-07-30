微策略重金購入21,021枚比特幣！發行優先股募資25億美元
鉅亨網編譯莊閔棻
由 Michael Saylor 領導的微策略 (MSTR-US) 公司宣布，透過發行優先股成功籌集了 25 億美元資金，並進一步購入 21,021 枚比特幣。
微策略於週二（29 日）表示，此次購買的比特幣平均價格為每枚 117,256 美元，使其總持倉達到 628,791 枚，進一步鞏固了其作為全球上市公司中最大比特幣持有者的地位。
根據 BitcoinTreasuries.NET，這次交易是微策略自 3 月 31 日以來最大規模的一次購買。
微策略本次募資透過發行 2,800 萬股可變利率 A 系列永久優先股（STRC）完成，每股定價為 90 美元。原本的籌資目標僅為 5 億美元，最後大幅上修至 25 億美元。
微策略指出，STRC 將於週三（30 日）在納斯達克掛牌交易。這是美國市場首個由比特幣資產管理公司發行，並可按月支付董事會調整股息的永久優先股，專為追求穩定收益的投資人設計。
微策略自成立以來便不斷運用股權、債務與可轉換票據等多種金融工具籌措資金，用於增持比特幣。這項策略不僅讓微策略成為加密貨幣投資的領頭羊，也帶動超過 160 家上市公司跟進，將比特幣納入資產負債表。
除了 STRC 之外，此前微策略也發行了其他幾項永久優先股產品，包括提供 8% 固定股息的可轉換股票 Strike (STRK) 、具有 10% 累積收益的 Strife（STRF）、以及支付 10% 非累積股息的 Stride（STRD）。
值得注意的是，這次大規模購買比特幣發生在微策略即將公布 2024 年第二季財報的前兩天。該公司將於週四（31 日）公開截至 6 月 30 日的財報，預計將揭示此次資本籌集與比特幣增持對公司資產負債表帶來的實質影響。
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