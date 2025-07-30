鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-30 17:30

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由 Michael Saylor 領導的微策略 (MSTR-US) 公司宣布，透過發行優先股成功籌集了 25 億美元資金，並進一步購入 21,021 枚比特幣。

微策略重金購入21,021枚比特幣！發行優先股募資25億美元。(圖：Shutterstock)

微策略於週二（29 日）表示，此次購買的比特幣平均價格為每枚 117,256 美元，使其總持倉達到 628,791 枚，進一步鞏固了其作為全球上市公司中最大比特幣持有者的地位。

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根據 BitcoinTreasuries.NET，這次交易是微策略自 3 月 31 日以來最大規模的一次購買。

微策略本次募資透過發行 2,800 萬股可變利率 A 系列永久優先股（STRC）完成，每股定價為 90 美元。原本的籌資目標僅為 5 億美元，最後大幅上修至 25 億美元。

微策略自成立以來便不斷運用股權、債務與可轉換票據等多種金融工具籌措資金，用於增持比特幣。這項策略不僅讓微策略成為加密貨幣投資的領頭羊，也帶動超過 160 家上市公司跟進，將比特幣納入資產負債表。

除了 STRC 之外，此前微策略也發行了其他幾項永久優先股產品，包括提供 8% 固定股息的可轉換股票 Strike (STRK) 、具有 10% 累積收益的 Strife（STRF）、以及支付 10% 非累積股息的 Stride（STRD）。