鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-29 23:30

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綜合外媒周二 (29 日) 報導，美國 6 月職缺數量回落，顯示就業市場降溫趨勢延續，但仍維持在高於疫情前的水準。根據美國勞工統計局 (BLS) 公布的職位空缺與勞動力流動調查(JOLTS)，6 月職缺降至 743.7 萬個，低於市場預估的 750 萬個，也較 5 月的 771.2 萬個修正值減少 27.5 萬個。

美就業市場降溫！6月職缺降至743.7萬 招聘與辭職人數齊降(圖：REUTERS/TPG)

6 月職缺降至 743.7 萬個，低於市場預估的 750 萬個。(圖：ZeroHedge)

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此次職缺下滑主要集中於住宿與餐飲服務 (減 30.8 萬)、醫療保健與社會援助 (減 24.4 萬)，以及金融與保險業 (減 14.2 萬)；零售貿易則增加 19 萬，資訊業與地方教育部門職缺也小幅回升。

(圖：ZeroHedge)

職缺回落但仍高於疫情前水準

雖然職缺連續數月呈現降溫跡象，但仍高於疫情前平均水準。JOLTS 數據顯示，6 月每名失業者對應的職缺比率維持在 1.1 倍，遠低於 2022 年的 2 比 1 高峰，顯示勞動市場供需逐漸趨於平衡。

6 月每名失業者對應的職缺比率維持在 1.1 倍，遠低於 2022 年的 2 比 1 高峰，顯示勞動市場供需逐漸趨於平衡。(圖：ZeroHedge)

不過，招聘與勞動者信心明顯走弱。6 月新聘人數意外下滑 26.1 萬至 520.4 萬人，創一年新低，為疫情後第二低；同時辭職人數減少 12.8 萬至 314.2 萬人，為疫情後最低水準之一，反映勞工對換工作尋求更高薪資的信心減弱。JOLTS 數據亦顯示，6 月的聘僱率降至 3.3%，為去年 11 月以來最低。

6 月新聘人數意外下滑 26.1 萬至 520.4 萬人，創一年新低，為疫情後次低。(圖：ZeroHedge)

辭職人數減少 12.8 萬至 314.2 萬人，為疫情後最低水準之一。(圖：ZeroHedge)

聯準會關注就業降溫與政策取向

就業市場降溫是聯準會 (Fed) 本周政策會議的關注焦點之一。Fed 主席鮑爾先前表示，勞動市場仍「穩健」，但也指出關稅對通膨影響的不確定性是暫緩降息的理由之一。市場普遍預期本次將按兵不動，但部分官員可能因勞動市場降溫而表態支持放寬政策。

經濟學家預測，周五將公布的 7 月非農就業報告有望進一步顯示就業成長放緩、失業率上升，屆時將為 Fed 未來降息路徑提供更多訊號。此外，部分分析人士提及，JOLTS 調查回覆率偏低且修正幅度大，數據準確性備受質疑；另一項由 Indeed 每日追蹤的職缺指數顯示，職缺數量 6 月續降，全年持續呈現下降趨勢。