鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-29 22:00

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美國 6 月商品貿易逆差收窄幅度超過預期，主要反映進口在關稅生效前的囤貨潮結束後出現廣泛回落。根據美國商務部周二 (29 日) 公布的數據，6 月商品貿易逆差縮減 10.8% 至 860 億美元，低於外媒訪調所有經濟學家的預估。

美6月貿易逆差大幅收窄 消費品進口降至近4年低點(圖：REUTERS/TPG)

6 月商品貿易逆差縮減 10.8% 至 860 億美元。(圖：ZeroHedge)

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進口金額下滑 4.2% 至 2,642 億美元，其中消費品進口降至 2020 年 9 月以來最低水準，工業用品進口縮減至 2021 年以來新低，汽車進口亦有所下降。同期，美國商品出口微幅減少 0.6%。

進口金額下滑 4.2% 至 2,642 億美元，其中消費品進口降至 2020 年 9 月以來最低水準。(圖：ZeroHedge)

這些數據將有助經濟學家調整對第二季國內生產毛額 (GDP) 的預測。第一季，美企為因應總統川普推動的新一輪關稅而提前大量進口，導致淨出口對 GDP 成長的拖累達 4.61 個百分點，並使經濟折合年率萎縮 0.5%。隨著貿易失衡逐漸緩解，亞特蘭大聯準銀行最新「GDPNow」模型在貿易數據公布前預估，第二季 GDP 成長率可望達 2.4%，其中淨出口料貢獻 3.31 個百分點。

除了貿易數據，商務部的先行經濟指標報告顯示，6 月零售庫存增加 0.3%，為去年 9 月以來最大增幅，主要來自汽車經銷商庫存大增；批發庫存則上升 0.2%。

分析指出，進口回落顯示先前受關稅預期推動的囤貨潮正在消退，貿易流向逐漸正常化。雖然部分美國貿易夥伴近期已達成協議，但其他國家仍面臨本周五前的談判期限，否則恐遭遇關稅大幅調升。川普政府將關稅視為推動國內生產、改善貿易逆差、為政府籌措財政收入及強化國家安全的核心工具。