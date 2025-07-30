蘋果AI團隊又折損！Meta連挖四人重擊研發
鉅亨網編譯段智恆
《彭博》知名蘋果專欄作家 Mark Gurman 周二 (29 日) 撰文指出，蘋果 (AAPL-US) 人工智慧 (AI) 團隊再遭重創。消息人士透露，蘋果多模態 AI 研究員 Bowen Zhang 上周離職，將加入 Meta(META-US)旗下的「超級智慧」(Superintelligence)團隊，這是蘋果一個月內流失的第四位 AI 核心人才，加劇市場對其 AI 研發能否追趕競爭對手的疑慮。
一月流失四員大將 Meta 挖角加劇
Bowen Zhang 曾隸屬於蘋果基礎模型 (AFM) 團隊，負責開發蘋果 AI 平台的核心技術。此前，該團隊負責人 Ruoming Pang 已跳槽 Meta，傳出其獲得價值超過 2 億美元的優渥薪酬，另有兩名成員 Tom Gunter 與 Mark Lee 近期也轉投 Meta。
AFM 團隊由數十名分布於庫比提諾與紐約的工程師與研究員組成，是支撐「Apple Intelligence」AI 平台的關鍵力量。然而，隨著多名骨幹離開，團隊未來走向陷入不確定性。知情人士表示，目前已有更多成員對外求職，甚至有工程師近期轉投新創公司。
Meta 近來積極招募 AI 人才，開出高額薪酬搶人，不僅從蘋果挖角，也網羅 OpenAI 及 Anthropic 的人才。
蘋果 AI 策略搖擺 內部士氣受挫
據悉，蘋果內部正在討論是否轉向採用第三方模型，並評估以 OpenAI 的 ChatGPT 或 Anthropic 的 Claude 強化新版 Siri，同時也開發自家 AFM 模型的替代方案。這種不確定性削弱了團隊士氣，部分高層甚至質疑自研模型拖慢 AI 布局。
雖然蘋果高層公開重申致力於自家模型開發，以維持對關鍵技術的掌控，但其堅守隱私及「裝置端 AI 優先」的策略，限制了模型規模與效能。Apple Intelligence 現有的裝置端模型僅有 30 億參數，遠低於競爭對手雲端模型動輒上兆參數的水準。蘋果雲端模型規模約為 1,500 億參數，仍明顯落後。
在連串人事震盪下，AFM 現由 Zhifeng Chen 領導，並向蘋果 AI 研究主管 Daphne Luong 匯報，最終向 AI 資深副總裁賈南德瑞亞 (John Giannandrea) 負責。截稿前，蘋果周二盤中股價下跌 0.87% 至 212.20 美元，年內累計跌幅達 15%。
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