鉅亨網編譯段智恆 2025-07-30 03:00

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《彭博》知名蘋果專欄作家 Mark Gurman 周二 (29 日) 撰文指出，蘋果 (AAPL-US) 人工智慧 (AI) 團隊再遭重創。消息人士透露，蘋果多模態 AI 研究員 Bowen Zhang 上周離職，將加入 Meta(META-US)旗下的「超級智慧」(Superintelligence)團隊，這是蘋果一個月內流失的第四位 AI 核心人才，加劇市場對其 AI 研發能否追趕競爭對手的疑慮。

蘋果AI團隊又折損！Meta連挖四人重擊研發(圖：REUTERS/TPG)

一月流失四員大將 Meta 挖角加劇

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Bowen Zhang 曾隸屬於蘋果基礎模型 (AFM) 團隊，負責開發蘋果 AI 平台的核心技術。此前，該團隊負責人 Ruoming Pang 已跳槽 Meta，傳出其獲得價值超過 2 億美元的優渥薪酬，另有兩名成員 Tom Gunter 與 Mark Lee 近期也轉投 Meta。

AFM 團隊由數十名分布於庫比提諾與紐約的工程師與研究員組成，是支撐「Apple Intelligence」AI 平台的關鍵力量。然而，隨著多名骨幹離開，團隊未來走向陷入不確定性。知情人士表示，目前已有更多成員對外求職，甚至有工程師近期轉投新創公司。

Meta 近來積極招募 AI 人才，開出高額薪酬搶人，不僅從蘋果挖角，也網羅 OpenAI 及 Anthropic 的人才。

蘋果 AI 策略搖擺 內部士氣受挫

據悉，蘋果內部正在討論是否轉向採用第三方模型，並評估以 OpenAI 的 ChatGPT 或 Anthropic 的 Claude 強化新版 Siri，同時也開發自家 AFM 模型的替代方案。這種不確定性削弱了團隊士氣，部分高層甚至質疑自研模型拖慢 AI 布局。

雖然蘋果高層公開重申致力於自家模型開發，以維持對關鍵技術的掌控，但其堅守隱私及「裝置端 AI 優先」的策略，限制了模型規模與效能。Apple Intelligence 現有的裝置端模型僅有 30 億參數，遠低於競爭對手雲端模型動輒上兆參數的水準。蘋果雲端模型規模約為 1,500 億參數，仍明顯落後。