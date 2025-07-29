鉅亨網編譯段智恆 2025-07-29 22:30

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根據《CNBC》周二 (29 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 在美國總統川普加大要求企業擴大本土投資的壓力下，宣布將於底特律市中心開設「蘋果製造學院」(Apple Manufacturing Academy)，並計畫 8 月正式啟用。該學院將由密西根州立大學 (Michigan State University) 運營，專為中小企業提供製造與人工智慧 (AI) 相關的課程與工作坊，目標是「培育下一代美國製造人才」。

川普施壓本土製造 蘋果推製造培訓中心助美國育才(圖：REUTERS/TPG)

蘋果營運長薩可汗 (Sabih Khan) 表示，透過這項新計畫，蘋果希望協助更多企業導入智慧製造，為公司與美國創造更多機會。蘋果工程師也將親自參與授課，並為學員提供諮詢服務，部分課程將於年底開放線上學習。

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此舉是蘋果展示其在美投資行動的最新一環。該公司在今年 2 月承諾未來五年於美國投入超過 5,000 億美元，涵蓋產品、計畫與合作企業投資，同時也宣布將在德州休士頓組裝 AI 伺服器，並採購台積電 (2330-TW)(TSM-US) 位於亞利桑那州的晶片。

儘管川普當時稱讚蘋果的計畫，但他仍持續施壓要求蘋果將 iPhone 生產轉回美國。今年 5 月，他曾公開表示對蘋果執行長庫克「有點不滿」，因庫克曾指出蘋果擴產印度以避開中國關稅。川普強調，他不希望看到蘋果「在印度擴建」。

專家認為，將 iPhone 生產線遷至美國成本高昂且需時甚久，短期內難以實現。蘋果此次的製造學院計畫，除了配合政策環境，也延續其全球教育模式。蘋果目前在全球 18 個地區設有開發者學院，主要分布於蘋果希望深化合作的市場，如巴西、印尼、沙烏地阿拉伯與南韓。在美國，唯一的開發者學院也位於底特律，並與密西根州立大學合作，每年招收約 200 名學生。