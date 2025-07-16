〈房產〉基期高、買氣淡 全台5月預售屋揭露量年減81% 雙北以外衰退最明顯

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-16 16:03

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隨著房市氛圍持續變化，不過根據內政部實價登錄預售揭露資料，2025 年 5 月全台預售屋揭露量為 3153 件，較去年同期的 1 萬 6523 件減少約 81%，主因去年 5 月是景氣高峰基期較高，且今年 5 月買氣平淡，若以區域表現來看，雙北房市交易表現明顯優於雙北以外的市場。

今年 5月預售屋揭露量年減81%，雙北以外衰退幅度最明顯，圖爲示意圖。(鉅亨網記者張欽發攝)

房仲業者指出，此一現象反映雙北以外的推案因為短期房價漲高，民眾購屋時更為謹慎，而建商在市場盤整期間，也開始調整推案節奏、回歸務實操作。

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在六都表現方面，以台南市年減幅度最大，揭露量從去年 5 月同期的 1997 件降至 166 件，減幅達 92%；台中市與高雄市也有 87% 的年減幅；桃園市則從去年 5 月的 3,106 件降至 659 件，年減近 8 成。相對而言，台北市與新北市的下修幅度相對和緩，分別年減 64%、65%。

信義房屋 (9940-TW) 企研室專案經理曾敬德表示，去年預售市場上半年歷經一波高峰，建商推案銷售狀況熱烈，2024 第三季央行開始緊縮房貸，預售市場有感房價短期內沒有太多表現空間，整體買氣明顯縮手，今年 4 月又有關稅造成台股劇烈波動，市場進入盤整階段。

目前建商審慎規劃推案時程，代銷接案也要反映市場狀況，視個案條件與規劃後理性報價，今年以來已經連續 5 個月預售揭露都不到單月 5000 件，有些線上個案已有微讓利的走勢。

儘管揭露量出現調整，但仍有少數個案銷售狀況穩定，主要個案條件夠佳，如近捷運、大型公園，或者是大面積的開發案且價格讓買方感受到性價比等，顯示市場仍有剛性需求，只是決策時相當謹慎。這一波「健康修正」有助於市場恢復理性、開發商也必須提升產品規劃與讓價格有吸引力。