〈房產〉交易冷清 全台上半年房產經紀業僅增70家 開店數現低潮
鉅亨網記者張欽發 台北
全台受第七波信用管制措施重挫，房市急速冷凍，進而衝擊整體產業鏈。住商機構觀察內政部統計，全台包含代銷、仲介等不動產經紀業的設立備查家數，於 6 月達 9845 家，雖仍創下歷史新高，但相比今年 1 月初數據，全台歷經半年僅增加 70 家，增加家數為近 5 年來最低。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，與過去五年同期動輒增加百家以上規模，今年市場量增數跌破百家大關，在整體政經環境不樂觀下，恐怕將加速不動產經紀業者汰弱留強。
內政部歷年數據，截至 6 月為止，全台經紀業設立備查家數達 9845 家，與 1 月相比僅增加 70 家，比較 20212024 年在半年內動輒增加 100-300 餘家，顯示 2025 年不動產經紀業發展面臨嚴峻挑戰。賴志昶指出，房市前景發展詭譎多變，前有政策打壓，後又有國際局勢衝擊股市，投資置產族群出手謹慎，剛性需求買方更是觀望，全台不分南北皆成為這波房市寒流的重災區，在此情況之下，房市難以吸引業者投入，加上有不少店頭面臨世代交替，整體經營規模大幅擴展的情勢已經回不去了。
另觀察六都數據，新北市、台中市的經紀業設立備查家數卻呈現衰退。賴志昶認為，台中市在縣市合併過後，長年為全台經紀業設立備查家數最多的縣市，而在此波房市寒冬中，也由於過去漲勢過猛，現階段價量齊盤陷入膠著，也就讓房仲業發展陷入停滯；至於新北市目前較大問題在於新舊案青黃不接，舊區域供給不多，新重劃區買方對價格仍有降價期待，因此交易更形艱困，也讓買氣受到影響。
住商機構企研室執行總監徐佳馨分析，隨著市場主力漸往剛性需求、首購族群轉移，業者生態已與過去截然不同，未來業者強者恆強現象將加劇，小品牌成長空間受到影響，惟面臨市場趨冷，除業者仍有「再拚一下」心態，以及目前包租代管也提供穩定收入，加上經紀業的營業保證基金要退還仍需 1-2 年時間等因素，因此目前經紀業備查家數成長速度減弱，僅是反映業者放緩進場的腳步，實際是否有如各界所云出現「倒店潮」，仍需後續觀察。
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