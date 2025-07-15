〈房產〉漲跌兩樣情 全台六都最高漲跌區出爐 台南這區跌回1字頭

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-15 11:53

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房仲業者根據內政部不動產資訊平台資料，觀察六都當中各行政區漲跌幅最高的行政區，以桃園市大溪區年漲幅 36.6% 居冠，從去年平均每坪 18.9 萬元，攀升至今年 25.8 萬元； 台南市善化區和新北市汐止區，年漲幅也超過 2 成。漲最少的是台北市大同區，也有 11% 的增幅。

全台六都最高漲跌區出爐 台南佳里跌回1字頭 。(鉅亨網記者張欽發攝)

六都中下跌最多的區域則是台南市佳里區，均價從 2 字頭跌回 1 字頭，跌幅 16.8%。台中市大甲區也下修 12.4%，高雄市林園區則年跌 9%。

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，大溪以觀光聞名，屬於低住宅開發區，近年政府積極改善交通建設，包括埔頂客運轉運站將在 2027 年完工，未來捷運綠線可望延伸大溪頂埔，提升大溪的交通運輸和觀光品質，對房價基期相對低的大溪來說，挹注房市利多，房價增幅也較明顯。而台南善化和高雄橋頭則是受惠科技園區的產業利多，衍生的科技新貴居住需求，讓區域房市價量有撐。

張旭嵐指出，台北房價居高，漲跌幅有限，不過開發較早的大同區，仍從去年每坪 70.6 萬元，漲至今年 78.6 萬元，年漲幅 11.4%，主要受益於「台北雙星」計畫以及西區門戶計畫的持續發展，讓大同區興起老屋整合商機，不少都更或危老小宅新案，也助長了買氣和均價增幅。

另外一方面，六都中下跌最多的區域則是台南市佳里區，均價從 2 字頭跌回 1 字頭，跌幅 16.8%。台中市大甲區也下修 12.4%，高雄市林園區則年跌 9%。

台灣房屋佳里加盟店店長何平分析，佳里區為台南溪北地區的發展核心之一，但在房地產市場屬於蛋白區，房價基期低，產業議題也少，買盤靠在地換屋族支撐，漲勢也相對有限；而去年第一 季因有大量預售案交屋帶動行情，今年則受央行限貸令影響，讓換屋買方轉趨觀望，房價也隨之下修。目前預售開價約 23~26 萬元；新古屋成交單價 18-22 萬元、5-20 年的中古屋單價約 13~18 萬元。

第一建經研究中心副理張菱育指出，台中跌幅最大的大甲區，屬於人口外移區，剛性需求較清淡，加上新推案較少，房價欠缺高價新案供給，價格表現因而相對弱勢。高雄的林園區則因距離市中心遠，且以工業區為主，對買盤而言抗性較大，所以均價雖維持在平實的 1 字頭，但市場需求度較低，房價支撐力道也較薄弱。