〈房產〉永慶房屋把AI變輔助「工時降80%」成交更有效率

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-16 18:15

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永慶房屋把AI導入服務流程，提升人員服務的效率與精準度，與科技共存、更互相強化。 (圖：永慶提供)

AI 時代來臨，衝擊傳統勞力生產模式，更多人發現，與其焦慮「我的工作產值能否比 AI 更好」，不如投入「無法被 AI 取代的工作」。

根據《Cheers》分析生成式 AI 與人才職能的 3 種關係，可以分為「被顛覆」、「被增強」以及「與 AI 隔絕」，而房仲業明顯屬於最後一種，並非排斥科技，而是以個人化服務為核心的專業技能，不但無法被 AI 取代，還能因科技輔助而提升效率、收入更穩定！日前連霸「2025 臺灣服務業大評鑑」金牌企業的永慶房屋指出，科技再進步，仍然無法取代以「信賴」為基礎的服務，消費者在買賣決策背後所需要的關心、理解與判斷，只有人能做到最好。

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看準這點，永慶房屋將 AI 導入服務流程，它能幫助經紀人員即時更新房價行情、一鍵產出銷售簡報、推播最新房市動態，甚至每分每秒都能按照客戶需求進行配對與媒合。永慶房屋讓 AI 處理資訊、人來負責判斷——未來不是 AI 取代人，而是懂 AI 的人取代不懂 AI 的人。

傳統刻板印象認為房仲仰賴人際關係與銷售話術，只要利用 AI 幫忙找物件，房仲就會被取代。永慶房屋人資部協理塗振宏表示，AI 確實能加快資料比對、依條件配對房子，但它讀不懂每一道需求背後的「人」的考量，「房仲是人與人之間的產業，才是永慶房屋最不可被取代的價值。」換屋的客戶不一定是為了改善生活空間，可能更希望就近照顧年邁的父母。這些細膩的判斷與共感，正是房仲無法被 AI 取代的核心。

科技無法取代以「信賴」為基礎的服務，永慶房屋把 AI 變輔助，讓成交更有效率。 (圖：永慶房屋提供)

此外，在資訊爆炸的年代，一筆總價數百萬元、甚至上千萬元的房地產買賣，消費者需要的是可以信賴的專業人員，協助把關風險與專業判斷，塗振宏協理補充。這種高度客製化、彈性的應變力以及信賴感的建立，都不是 AI 能完全掌握，更體現個人化服務的價值。

真正的競爭力，是懂得與 AI 協同工作。永慶房屋從 2000 年起投入房產科技研發，總部擁有逾 300 人的科技創新團隊，持續打造如「AI 智能配對系統」、「i 特助」、「AI 煥裝」、「AI 導覽」等工具，把 AI 導入服務流程，讓同仁把時間花在真正重要的服務上。

永慶房屋業務副理蘇子倩分享，永慶 AI 工具如同第二大腦協助她服務更迅速。(圖：永慶房屋提供)

曾為百貨公司化妝品櫃位彩妝師的蘇子倩，在疫情期間警覺：「當產品資訊網路查得到、直播也能賣貨，我還能提供什麼價值？」她因此決定轉職進入永慶房屋，反而找到「不可被取代的定位」。

「客戶會問很多細節，從屋況到學區、貸款條件、甚至是家人的對搬家的顧慮，每一個客戶的問題、每一次服務都是獨一無二的。」蘇子倩分享，永慶 AI 工具能幫她統整買方需求、配對與追蹤房源、紀錄買方看屋後的回饋，讓她更有方向與客戶深談，「效率更好、成交機會自然更高！」

對蘇子倩而言，AI 不是她的對手，更像是幫助成交的第二大腦。第二大腦還能在蘇子倩睡覺時，持續提供客戶服務，她以自己接待一位經常往返美國出差的買家為例，由「i 特助」追蹤興趣房源與帶看日程，不到三次實地看屋就成功促成千萬元成交，「即時服務、更新資訊、預約賞屋，AI 全都能幫上忙，讓我們做得更好！」

根據永慶內部統計，在 AI 服務上線後，平均縮短客戶近 4 成找房時間、縮減經紀人員超過 8 成的人力作業時間，提升服務精準度就是提升成交效率！在客戶滿意度回饋中，「提供完整資訊」與「有效應對需求」兩項都大幅成長。

整合了永慶房屋至今以來推出的 AI 工具「永慶 AI 特助」在 7 月正式上線，主打「不用找，只要問」提供資訊更透明、回報更即時的服務體驗，預期將再次提高服務效率。

對比傳統業務工作普遍面臨「工時長、壓力大、收入不穩定」的職場困境，永慶房屋以科技實力消彌過去以人力密集為主的服務模式，打造出另一種高保障、高效率與高幸福感並存的職場典範。讓永慶房屋不僅是服務金牌 13 連霸的唯一房仲品牌，也是《工商時報》第一屆幸福企業評鑑榜單中，全台僅 9 家「幸福金獎企業」最高肯定之一。

人資部塗振宏協理補充，對於剛進職場的求、轉職者而言，進入陌生的環境最怕「撐不過前幾個月」，永慶房屋以看得見的保障，支持願意學習、且對房地產業報有熱情的年輕人站穩腳跟。

首先，業務新人有「每月 5 萬 X12 個月」收入保障，不限科系、不需相關經驗，讓新人能穩定累積經驗，搭配「一對一師徒制」與專業訓練，確保學習與成長效率，不用靠運氣。還有「彈性工作八小時」、「月休最高 10 天」提倡聰明工作，以及「團隊聯賣」制度助新人也能參與成交、共享績效。這些制度顯示永慶房屋對「個人化服務」與「培育長期人才」的重視，先有幸福的員工才有滿意的客戶，支持同仁兼顧高效工作與高幸福感生活的追求。

AI 時代來臨，工具不斷創新，更凸顯真正不可取代的不是技術，而是「人」。儘管追逐科技浪潮為時代之選，但若缺乏穩定的產業根基與長遠消費需求，終究難以建立屬於自己、不隨時代淘汰的專業壁壘。而永慶房屋做到了，與科技共存、更互相強化。

永慶房屋「擁抱 AI」打造不被取代的人才價值。(資料來源：永慶房屋)