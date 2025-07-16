〈房產〉台灣立凱電能標售龜山工業區土地廠房逾2300坪明日截標

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-16 11:46

‌



今年以來包括高技 (5439-TW)、和碩 (4938-TW) 投入逾 60 億元購置龜山工業區廠房地產，也推升桃園近三年工業不動產交易到近 600 億元，其中龜山工業區累計交易值達 102 億元，台灣立凱電能科技委託信義全球公開標售的 2335 坪桃園龜山工業區土地及廠房，將在明 (17) 日下午截止投標。

台灣立凱電能標售龜山工業區土地廠房逾2300坪明日截標。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，近三年來和碩兩度布局龜山工業區廠房，總投資也達 64 億元。

‌



商仲業者分析，桃園產業發展成熟、工業不動產供給相對穩定，且人口結構較年輕，為就業市場提供充足的勞動力，其中龜山工業區具區位及產業聚落優勢，近年更吸引法人頻繁進駐布局。