〈房產〉不降價買方就不進場 Q2七都房價全跌 這三都跌逾2%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-16 15:40

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最新 2025 年第二季的「政大永慶即時房價指數」出爐，數據顯示，全台和七大都會區指數全面下跌，全台指數季跌幅為 1.6%。細看到各都的表現，台南、台中和新北指數跌勢最明顯，季跌幅超過 2%，台北、桃園與高雄跌幅較輕，跌幅在 1% 內，新竹縣市季減 1.3%。

第二季政大永慶即時房價指數全面下跌，以台南季跌幅最兇猛。(鉅亨網記者張欽發攝)

2025 年第二季全台即時房價指數較上季下跌 1.6%。永慶房產集團研展中心總監郭翰表示，從去年下半年開始，受到銀行房貸緊縮與第七波信用管制影響下，房市熱度明顯降溫。到了今年上半年，在房市政策續行及美國宣布關稅政策下，房市交易仍未見顯著起色。現階段房市為自用當道市場，買方期待有一定幅度的降價才願意進場，而部分賣方也願意讓利促成交，使本季房價指數再小幅下修，反映市場買氣降溫，房價呈緩跌走勢。

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2025 年第二季台南即時房價指數季跌幅為 2.7%，為七都最高。郭翰說，近年來，台南在科技業題材帶動下，房價急漲，而當地薪資漲幅追不上房價飆升速度，使消費者難以再追價，剛性需求無法支撐高價，市場支撐力不足。因此，現階段在市場買氣降溫下，房價下修幅度持續擴大。

至於台中指數季跌幅為 2.3%，居七都第二。郭翰指出，台中可開發素地多，使當地房屋供給量大，房價修正壓力也較大。此外，台中各區交通、生活機能差異大，對於機能尚未完善和房屋供給量多的行政區，房價下修空間可能會較大。

而新北指數季跌幅為 2.0%，為七都第三。郭翰表示，新北因重劃區多，房屋供給量很大，且各區的差異性非常大。此外，根據永慶統計數據，新北本季全市場委售量續增，反映市場買氣仍無回溫。對於新北重劃區供給量大且機能尚未完善的行政區，房價下修幅度相對明顯。