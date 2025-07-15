鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-15 21:46

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美股主要指數周二 (15 日) 漲跌互現，標普 500 指數一度衝破 6,300 點，受惠於美國核心通膨數據低於預期、降息預期升溫，以及晶片股強勢領漲。儘管市場仍留意關稅影響，美國 6 月通膨數據顯示價格壓力溫和，進一步提振投資人信心。輝達與超微傳出將恢復部分對中國銷售，也助攻科技股氣勢，帶動整體風險偏好攀升；投資人同步關注美國銀行股陸續公布的第二季財報表現。

〈美股早盤〉晶片股點火＋核心通膨緩解 那指、標普同步走高(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數跌近 140 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲近 160 點或近 0.8%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲逾 2.0%。

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美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 年增 2.9%，排除食品與能源後的核心 CPI 月增 0.2%，符合市場預期。這已是連續第五個月核心 CPI 低於預期，市場密切關注川普政府關稅政策是否會對物價造成更廣泛影響。

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 也對中美貿易協議進度釋出正面訊號。他表示，原訂下月到期的美中關稅休戰協議期限仍有彈性，雙方近期將舉行高層會談，談判正處於「非常良好的階段」。他另建議 Fed 主席鮑爾在 2026 年任期屆滿時應一併離開 Fed 理事會，以避免政策訊號混亂。

此外，日本 10 年期公債殖利率觸及 2008 年以來新高，因多項稅改承諾成為選舉主軸，使投資人擔憂債務成本上升。

截至台北時間周二（15 日）21 時許：

焦點個股：

摩根大通 (JPM-US) 早盤股價下跌 0.80%，至每股 286.39 美元

超微 (AMD-US) 早盤股價上漲 7.56%，至每股 157.30 美元

超微 (AMD) 表示，在美國商務部同意審查其授權申請後，計劃重啟 MI308 晶片對中國的出口。這項決定扭轉了川普政府先前對中國晶片限制的強硬立場，輝達 (NVDA-US)的 H20 晶片也獲得同樣待遇。

艾司摩爾 (ASML-US) 早盤股價上漲 1.52%，至每股 818.98 美元

投資人正留意關注晶片設備龍頭艾司摩爾 (ASML) 即將於周三 (16 日) 公布的 2025 會計年度第二季財報，市場關鍵焦點在於該公司能否交出足以支撐 2026 年成長預期的訂單成績。若訂單表現不如預期，恐將重創外界對其中長期營運動能的信心。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月 CPI 年增率報 2.7%，預期 2.6%，前值 2.4%

美國 6 月 CPI 月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.1%

美國 6 月核心 CPI 年增率報 2.9%，預期 3.0%，前值 2.7%

美國 6 月核心 CPI 月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.1%

華爾街分析：