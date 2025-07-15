〈美股早盤〉晶片股點火＋核心通膨緩解 那指、標普同步走高
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美股主要指數周二 (15 日) 漲跌互現，標普 500 指數一度衝破 6,300 點，受惠於美國核心通膨數據低於預期、降息預期升溫，以及晶片股強勢領漲。儘管市場仍留意關稅影響，美國 6 月通膨數據顯示價格壓力溫和，進一步提振投資人信心。輝達與超微傳出將恢復部分對中國銷售，也助攻科技股氣勢，帶動整體風險偏好攀升；投資人同步關注美國銀行股陸續公布的第二季財報表現。
截稿前，道瓊工業指數跌近 140 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲近 160 點或近 0.8%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲逾 2.0%。
美國最新通膨數據顯示物價壓力持續緩和，強化聯準會 (Fed) 今年啟動降息的預期，美股主要指數期貨上揚，美債殖利率同步回落，其中標普 500 指數期貨盤前擴大漲幅，有望再創歷史新高，10 年期美債殖利率下滑兩個基點至 4.42%。美元則呈現震盪走勢，貨幣市場持續反映年底前降息兩次的可能性。
美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 年增 2.9%，排除食品與能源後的核心 CPI 月增 0.2%，符合市場預期。這已是連續第五個月核心 CPI 低於預期，市場密切關注川普政府關稅政策是否會對物價造成更廣泛影響。
美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 也對中美貿易協議進度釋出正面訊號。他表示，原訂下月到期的美中關稅休戰協議期限仍有彈性，雙方近期將舉行高層會談，談判正處於「非常良好的階段」。他另建議 Fed 主席鮑爾在 2026 年任期屆滿時應一併離開 Fed 理事會，以避免政策訊號混亂。
此外，日本 10 年期公債殖利率觸及 2008 年以來新高，因多項稅改承諾成為選舉主軸，使投資人擔憂債務成本上升。
截至台北時間周二（15 日）21 時許：
- 道瓊工業指數下跌 65.12 點或 0.15%，暫報 44,394.53 點
- 那斯達克綜合指數上漲 161.28 點或 0.78%，暫報 20,801.60 點
- 標普 500 指數上漲 23.46 點或 0.37%，暫報 6,292.02 點
- 費半上漲 130.32 點或 2.31%，暫報 5,777.04 點
- 台積電 ADR 上漲 3.16% 至每股 235.88 美元
- 10 年期美債殖利率跌至 4.41%
- 紐約輕原油下跌 0.57% 至每桶 66.60 美元
- 布蘭特原油下跌 0.32% 至每桶 68.99 美元
- 黃金下跌 0.26% 至每盎司 3,350.40 美元
- 美元指數升至 97.79
焦點個股：
摩根大通 (JPM-US) 早盤股價下跌 0.80%，至每股 286.39 美元
摩根大通周二美股盤前公布第二季 (截至 6/30) 財報，受惠於債券與股票交易部門強勁表現，加上投資銀行業務意外回溫，帶動每股獲利優於市場預期。儘管受去年出售 Visa(V-US) 股票產生的基期效應影響，本季獲利與營收年減，但整體經營動能持穩，並上調全年淨利息收入 (NII) 展望。
超微 (AMD-US) 早盤股價上漲 7.56%，至每股 157.30 美元
超微 (AMD) 表示，在美國商務部同意審查其授權申請後，計劃重啟 MI308 晶片對中國的出口。這項決定扭轉了川普政府先前對中國晶片限制的強硬立場，輝達 (NVDA-US)的 H20 晶片也獲得同樣待遇。
艾司摩爾 (ASML-US) 早盤股價上漲 1.52%，至每股 818.98 美元
投資人正留意關注晶片設備龍頭艾司摩爾 (ASML) 即將於周三 (16 日) 公布的 2025 會計年度第二季財報，市場關鍵焦點在於該公司能否交出足以支撐 2026 年成長預期的訂單成績。若訂單表現不如預期，恐將重創外界對其中長期營運動能的信心。
今日關鍵經濟數據：
- 美國 6 月 CPI 年增率報 2.7%，預期 2.6%，前值 2.4%
- 美國 6 月 CPI 月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.1%
- 美國 6 月核心 CPI 年增率報 2.9%，預期 3.0%，前值 2.7%
- 美國 6 月核心 CPI 月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.1%
華爾街分析：
美國銀行 7 月全球基金經理人調查顯示，42% 的投資人預期美國企業第二季財報將超出預期。調查也顯示，30% 的投資人預期收益將符合預期，19% 的投資人則預期收益會不如分析師預期。
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