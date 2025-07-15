16年來最瘋狂！美科技股吸金速度創新高
鉅亨網編譯王貞懿
據《金融時報》周二 (15 日) 報導，美國銀行調查顯示，投資人正以 16 年來最快速度湧入美股科技股，推動股市從川普 4 月「解放日」關稅引發的重挫中迅速反彈。科技股配置在今年 4 月至 7 月間出現 2009 年 3 月以來最大增幅。
科技股在 4 月拋售潮中首當其衝，如今強勢回歸，顯示投資人對川普最新關稅威脅不以為意，並押注「美股七雄」將持續享受快速獲利成長。
「大型科技股重新掌控主導權。」巴克萊美股策略主管 Venu Krishna 表示。
以科技股為主的那斯達克綜合指數從 4 月低點上漲逾 33%，屢創歷史新高。晶片製造商輝達 (NVDA-US) 上周成為首家市值達到 4 兆美元的公司。
道富銀行股票研究主管 Marija Veitmane 指出，科技股「擁有可靠的強勁獲利成長、高利潤率和強勁現金流產生能力」，因此仍是團隊全球最看好的類股。她表示：「沒有其他類股能提供這些條件。」
財報季來臨 市場關注成長幅度
微軟 (MSFT-US)、Meta(META-US)、Alphabet(GOOGL-US)、亞馬遜(AMZN-US)、蘋果(AAPL-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 將在未來兩周內發布第二季財報。
Krishna 表示：「我們預期大型科技股將超越獲利預期，唯一的問題是，驚喜程度會有多大？」
科技股在今年第一季財報中帶來重大正面驚喜，推動股價反彈並突破先前高點。
聯博投資 (Federated Hermes) 投資總監 Jessica Henry 表示：「今年初，我們確實對關稅和監管環境有更大擔憂，但最近看到的情況相當正面。」她部分指的是川普政府本周放寬對中國晶片出口限制。
Henry 表示：「這對輝達和半導體以及 AI 相關類股都是利多，是美國政府願意放寬某些規定以確保美國科技競爭力的正面訊號。」
估值引擔憂 美元續走弱
美國銀行調查顯示，目前淨 14% 的基金經理人超配科技股，高於上個月淨 1% 的低配。儘管復甦強勁，但該銀行長期調查顯示，對科技股的熱情仍低於平均水準。
美國銀行投資策略師 Elyas Galou 表示：「估值是對科技股的頭號擔憂」，基金經理人「意識到他們正在買進過去 100 年來最昂貴的市場之一」。
調查也顯示，基金經理人對美國資產整體仍保持謹慎，做空美元被視為市場最擁擠的交易。美元今年大幅貶值，對許多主要貨幣跌幅近 10%。
Galou 表示：「投資人情緒上看空美國，但實際行動上並非如此。他們因 AI 而看好科技股，但因美國貿易政策和財政政策而看空美元。」
在 7 月之前的三個月中，基金經理人認為「做多黃金」是市場最擁擠的投資部位。
美元疲軟也帶動歐元走強。調查顯示，淨 20% 的基金經理人增持歐元，創下 2005 年 1 月以來最高水準。同時，淨 41% 的投資人超配歐洲股市，遠高於 1 月時的淨 1%。
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