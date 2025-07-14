鉅亨網編譯段智恆 2025-07-14 22:40

‌



根據《CNBC》周一 (14 日) 報導，美國總統川普升高對歐洲與亞洲多國的關稅威脅之際，進口商正透過「供應鏈融資」與「帳外庫存操作」等手段，穩住企業現金流並轉嫁庫存風險，從大型零售商、汽車製造商到製藥公司皆採取相同策略，盼在混亂不確定的貿易環境中保留彈性。

現金為王！貿易戰壓力下 美企快閃式清帳降庫存(圖：REUTERS/TPG)

根據富國銀行 (Wells Fargo)(WFC-US) 數據，美國及全球進口商利用供應鏈融資的比例，在今年以來提升 5% 至 10%。企業透過此機制，將貨款支付責任轉移至金融機構，再於協定期限內償還，延長資金周轉時間、釋放營運資金。

‌



供應鏈融資熱潮擴散至醫療產業

富國銀行全球供應鏈與貿易銷售部主管 Jeremey Jansen 表示，在川普最新一波關稅警告下，從零售業到醫療保健產業，許多業者爭相布局供應鏈融資。他說：「現金為王。面對這麼多不確定性，企業承受龐大壓力，必須盡可能延後付款時點」。

醫療產業向來仰賴海外生產，當川普點名可能針對其供應鏈徵稅，許多藥廠、經銷商與藥品福利管理公司開始接觸供應鏈融資方案。Jansen 補充：「這是這波關稅壓力下的新興用戶族群。」

除了向銀行延後付款，進口商也將庫存在會計帳面上移出，透過第三方金融機構買斷貨物、代為儲存，再於日後支付貨款與倉儲費。這種做法能進一步減輕資產負擔，並提升財務彈性，廣泛應用於汽車、建築等產業。

關稅暫緩讓庫存前移 中國回升仍乏力

川普政府對亞洲國家 (如越南、韓國、馬來西亞、印尼等) 祭出新一輪關稅之際，部分企業選擇將原訂下半年的進貨提前至第一季，以降低未來成本上升風險。不過富國銀行觀察，中國進口品的供應鏈融資需求在 6 月並未明顯增加，可能與第一季庫存大量到貨有關。

花旗銀行旗下 Citizens Bank 負責貿易與供應鏈金融的主管 Jonathan Heuser 表示，企業越來越重視如何「釋放庫存中的營運資金」，以因應不穩定局勢。許多大型跨國企業開始運用「廠商管理庫存」(VMI) 來外包存貨與現金壓力。

ITS Logistics 營運長 Josh Allen 說，透過第三方買斷與代管庫存，不僅有助於進口商現金流，更讓合作夥伴從中獲利，是「雙贏」的策略模式。

儘管近期因暫時關稅寬限而出現一波回補需求，但 Heuser 指出，中國對美貿易復甦力道仍弱，反觀印度與越南則有明顯改善。他表示：「農產品貿易的表現優於製成品與化學品，部分企業已改由非美國來源供貨，滿足中國市場需求。」