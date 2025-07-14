鉅亨網編譯段智恆 2025-07-14 20:00

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《彭博》周一 (14 日) 報導，特斯拉 (TSLA-US) 本周起將在美國佛州邁阿密聯邦法院面臨一場關於自動輔助駕駛系統 (Autopilot) 致死事故的審判，該案將由陪審團裁決是否因系統缺陷導致 2019 年一場致命車禍。死者家屬指控特斯拉未警告消費者該系統的限制，導致悲劇發生。

特斯拉自駕致死案本周開審 遭控罔顧人命能否免責？(圖：REUTERS/TPG)

這起罕見的陪審團審判預計歷時三周，將由死者家屬、特斯拉工程師、汽車安全專家等人作證。訴訟聚焦於特斯拉自動輔助駕駛系統是否未能辨識前方靜止車輛，進而導致車禍發生。

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死者家屬提告 特斯拉推稱駕駛疏失

這起事故發生在 2019 年佛州基拉戈 (Key Largo)，一輛特斯拉 Model S 於啟動自動輔助駕駛模式後，駕駛彎腰撿拾掉落的手機，未注意路況，車輛遂衝出 T 字型路口並撞上停在路邊的雪佛蘭 Tahoe 休旅車。當時 Tahoe 車主與親友正在車外，其中 20 歲的 Naibel Benavides Leon 被撞擊身亡，另一名受傷者 Dillon Angulo 亦加入訴訟。

死者家屬主張，特斯拉應對車輛未能偵測靜止障礙物、駛離路面等設計缺陷負責，並指控該公司對自動輔助駕駛系統的行銷誤導駕駛，讓駕駛人對系統功能過度信任。原告要求特斯拉支付醫療費、精神損害、喪葬費用，以及懲罰性賠償，控訴特斯拉「罔顧人命」。

特斯拉則聲明，車禍發生時駕駛「一邊踩油門加速、一邊找手機」，導致分心駕駛，並強調「該事故與自動輔助駕駛系統無關」。該公司稱：「2019 年當時尚未有任何系統能預防這起悲劇。」

陪審團將決定 Autopilot 是否有過失

此案為美國境內少數幾起與自動輔助駕駛系統相關的致死案件進入審判程序的例子之一。特斯拉過去多數類似案件均以保密協議私下和解。專家指出，此案將首次正式挑戰特斯拉在設計與告知義務上的法律責任。

訴訟中，原告律師還主張，駕駛 George McGee 過度依賴自動輔助駕駛，正是因為特斯拉未明確提醒其限制。原告也邀請喬治梅森大學教授 Mary Cummings 擔任專家證人，她曾於 2021 年被任命為美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 資深顧問，並多次公開批評特斯拉的自動駕駛技術。

目前為止，特斯拉在兩起加州類似案件中獲勝，陪審團皆認定事故主因為駕駛疏失。2022 年一起佛州車禍案中，陪審團裁定駕駛與其父親負 99% 責任，特斯拉僅負 1% 責任。