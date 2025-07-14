鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-14 21:42

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美股主要指數周一 (14 日) 開盤震盪走跌，投資人消化川普政府對歐盟與墨西哥揚言祭出新一輪高額關稅的衝擊，同時觀望本周即將登場的關鍵經濟數據與企業財報季。儘管道瓊早盤一度下跌逾百點，但市場普遍預期最終關稅幅度將有所調整，壓抑賣壓進一步擴大。另一方面，比特幣突破 12 萬美元大關，成為資金避險焦點之一。

〈美股早盤〉主要指數震盪走跌 川普關稅威脅與財報季夾擊市場(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數跌近 10 點或 0.01%，那斯達克綜合指數跌近 30 點或近 0.1%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數跌近 1.7%。

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標普 500 指數期貨下跌 0.3%，歐洲 Stoxx 600 指數也同步走弱，與貿易敏感度較高的汽車股領跌。美國 10 年期公債殖利率上升 2 個基點至 4.43%，顯示債市在本周多項經濟數據公布前依然脆弱。美元則變動不大。

美國總統川普上周末威脅對歐盟與墨西哥徵收 30% 關稅，讓投資人對全球貿易前景的擔憂升溫。市場普遍認為川普此舉為談判策略，最終稅率可能不如預期嚴苛，但在標普 500 逼近歷史高點之際，這波關稅風波無疑為市場增添變數。

德意志銀行策略師 Jim Reid 指出：「市場大致上會認為這是談判手段，但如果真有人喊破底牌、在暑假期間真的實施重稅，股市可能會劇烈反應。」

與傳統資產不同，加密貨幣反而成為資金避風港。比特幣一度飆破 12 萬美元，帶動 Riot Platforms(RIOT-US)、MARA Holdings(MARA-US)、Hive Digital Technologies (HIVE-US) 和 Cipher Mining (CIFR-US) 等多檔概念股於盤前交易上揚。美國眾議院本周將審議一項有利加密產業的法案，也助長整體行情。

投資人正關注本周出爐的美國通膨、零售銷售、工業生產與消費者信心等數據。本周二 (15 日) 將公布的通膨數據預料將顯示物價漲幅加快，顯示企業已開始將進口成本轉嫁給消費者。這些數據恐將考驗聯準會 (Fed) 觀望降息的態度。

儘管市場仍預期今年有兩次降息、首次時間點落在 9 月的機率約 60%，但若數據顯示通膨壓力仍強或就業市場依然緊俏，聯準會可能延後降息，引發股市估值修正。XS.com 分析師 Linh Tran 指出：「目前市場已提前反映降息預期，若經濟數據不如預期，市場恐出現震盪。」

另一方面，川普周日晚間再次點名 Fed 主席鮑爾，稱「若他下台會是好事」。德銀策略師 George Saravelos 警告，若川普解除鮑爾職務，將成為市場低估的重大風險，可能導致美元與美債大幅下跌。

截至台北時間周一（14 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 2.39%，至每股 320.99 美元

特斯拉本周起將在美國佛州邁阿密聯邦法院面臨一場關於自動輔助駕駛系統 (Autopilot) 致死事故的審判，該案將由陪審團裁決是否因系統缺陷導致 2019 年一場致命車禍。死者家屬指控特斯拉未警告消費者該系統的限制，導致悲劇發生。

Meta(META-US) 早盤股價上漲 0.36%，至每股 720.06 美元

Meta 執行長祖克柏預計本周將在美國德拉瓦州出庭，成為一起 80 億美元官司的關鍵證人。這場罕見的非陪審團審判由 Meta 股東對祖克柏與其他現任、前任高層提告，指控他們長期漠視用戶隱私、違反 2012 年與美國聯邦貿易委員會 (FTC) 所達成的數據保護協議，導致公司付出高昂代價。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.68%，至每股 209.72 美元

據《華爾街日報》引述消息人士稱，蘋果提出每年 1.5 億美元在美國賽事轉播權取得 F1 賽車權，目前迪士尼 (DIS-US) 推出 ESPN 每年為轉播權支付約 9,000 萬美元，其轉播協議將在今年賽季結束後預計。 據悉，ESPN 的優先權協商已經結束，認為一級方程式賽車的叫價過高。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

由摩根士丹利分析師 Michael Wilson 領導的團隊表示，減稅法案可能有望改善現金流，從而支撐科技、通訊服務、醫療保健和能源等板塊的投資邏輯。此外，業績預期修正的廣度顯著改善，在貿易不確定性持續的背景下提振了投資者情緒。他重申了對金融和工業板塊的偏好，並指出近期該板塊獲利預期上調幅度較大。