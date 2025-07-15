鉅亨網編譯段智恆 2025-07-15 01:40

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原本市場屏息以待美國總統川普周一 (14 日) 對俄羅斯的「重大宣布」，期望能見到即時升級的制裁行動。然而，川普的聲明最終僅止於威脅未來 50 天內若未達成和平協議，將對俄羅斯加徵「100% 關稅」，並補充北約將出資購買美國武器援助烏克蘭。聲明內容不如市場預期強硬，導致國際油價應聲下滑。

「TACO」沒來真的？川普對俄放話多行少 油價跌給他看(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，9 月到期的布蘭特原油期貨下跌 1.56%，至每桶 69.26 美元；8 月到期的西德州原油期貨下跌 1.97%，至每桶 67.10 美元。

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延後制裁引發市場失望 油價走低反應冷淡

川普周一表示，若俄羅斯總統普丁在 50 天內未同意和平方案，美國將對俄羅斯施加「次級制裁」與高額關稅。他也透露，已與北約盟國達成軍售協議，將由歐洲盟邦購買美製武器轉交烏克蘭，並強調「俄國若不妥協，將面臨嚴重後果」。

不過，投資人原預期川普可能宣布立即加碼軍援、或擴大直接制裁措施，如提供具遠程打擊能力的武器等，結果卻僅是一套具時間緩衝的威脅言詞，令市場解讀為「雷聲大雨點小」，避險情緒隨之降溫。

消息公布後，西德州中級原油與布蘭特原油價格皆轉跌，反映投資人對地緣風險升級的擔憂有所降溫。(圖：ZeroHedge)

北約將買單軍援 烏克蘭將接收新一波武器

根據白宮簡報，川普周一與北約 (NATO) 秘書長呂特 (Mark Rutte) 會晤後達成協議，由包括德國、芬蘭、丹麥等歐洲盟邦出資購買美製武器，並快速交付烏克蘭。川普表示，「我們將提供大量先進軍備，但由他們 100% 付款，這樣我們能保留自身庫存。」

外媒報導指出，此次軍援可能涵蓋長程飛彈與先進防空系統，但尚未確定最終名單。川普在聲明中也再次批評普丁拒絕和平談判，並透露日前兩人通話「令人極度失望」，呼籲俄國停止升高戰事。