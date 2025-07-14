鉅亨網編譯段智恆 2025-07-14 19:35

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《路透》周一 (14 日) 報導，Meta(META-US)執行長祖克柏預計本周將在美國德拉瓦州出庭，成為一起 80 億美元官司的關鍵證人。這場罕見的非陪審團審判由 Meta 股東對祖克柏與其他現任、前任高層提告，指控他們長期漠視用戶隱私、違反 2012 年與美國聯邦貿易委員會 (FTC) 所達成的數據保護協議，導致公司付出高昂代價。

Meta隱私醜聞本周開審 股東控祖克柏失職求償80億美元(圖：REUTERS/TPG)

這起訴訟源自 2018 年劍橋分析 (Cambridge Analytica) 醜聞爆發，該公司在未經同意情況下獲取數百萬名臉書用戶資料，並將其用於協助川普 2016 年總統競選活動。事件曝光後，Meta 為此支付超過 80 億美元的罰款與和解金，包括 2019 年遭 FTC 開罰的史上最高額度 50 億美元罰鍰。

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劍橋分析風暴延燒 董事會高層遭追責

這起官司原告為包括加州教師退休基金 (CalSTRS) 在內的多位股東與退休基金，主張祖克柏與時任營運長桑德柏格 (Sheryl Sandberg)、現任與前任董事如安德森(Marc Andreessen)、彼得・提爾(Peter Thiel)、Netflix(NFLX-US) 創辦人里德 ‧ 海斯汀 (Reed Hastings) 等人，未善盡監督義務，導致公司深陷隱私醜聞與鉅額損失。

股東要求這些被告高層，應賠償公司因劍橋分析醜聞而支付的各項損失與罰金，金額超過 80 億美元。

此案將在德拉瓦州衡平法院 (Court of Chancery) 進行，預計審理八天，聚焦臉書董事會是否違反了 2012 年與 FTC 簽署的協議。法官麥考密克 (Kathaleen McCormick) 負責主持審理。

兩年前被告曾試圖請求法院駁回此案，但遭法官拒絕，當時法官拉斯特 (Travis Laster) 表示，「這是一場涉及規模極其龐大的不當行為的訴訟」。

祖克柏是否知情成焦點 爭議波及 AI 發展隱私

原告聲稱，祖克柏與桑德伯格早已知悉公司持續採取具有誤導性的資料政策，並仍授意高層照常運作，漠視用戶同意機制。更有指控指出，在祖克柏得知劍橋分析醜聞即將曝光、恐導致股價下跌前，便提前出售股票，獲利逾 10 億美元。對此，被告則主張祖克柏依據合法的預設交易計畫操作，所得亦用於慈善捐贈，與內線交易無關。

Meta 本身並非此次訴訟被告。該公司與祖克柏團隊均未對訴訟發表評論。公司表示，自 2019 年起已投入數十億美元強化用戶隱私保護機制，並持續在人工智慧 (AI) 領域更新合規準則。

本案也引發外界關注科技巨頭在 AI 模型訓練過程中的資料來源與隱私保護爭議。內容產業協會「Digital Content Next」執行長金特 (Jason Kint) 表示：「當我們每日都在使用臉書與 Instagram 時，我們不能不問──我們真的能相信祖克柏嗎？」