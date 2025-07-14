Meta隱私醜聞本周開審 股東控祖克柏失職求償80億美元
鉅亨網編譯段智恆
《路透》周一 (14 日) 報導，Meta(META-US)執行長祖克柏預計本周將在美國德拉瓦州出庭，成為一起 80 億美元官司的關鍵證人。這場罕見的非陪審團審判由 Meta 股東對祖克柏與其他現任、前任高層提告，指控他們長期漠視用戶隱私、違反 2012 年與美國聯邦貿易委員會 (FTC) 所達成的數據保護協議，導致公司付出高昂代價。
這起訴訟源自 2018 年劍橋分析 (Cambridge Analytica) 醜聞爆發，該公司在未經同意情況下獲取數百萬名臉書用戶資料，並將其用於協助川普 2016 年總統競選活動。事件曝光後，Meta 為此支付超過 80 億美元的罰款與和解金，包括 2019 年遭 FTC 開罰的史上最高額度 50 億美元罰鍰。
劍橋分析風暴延燒 董事會高層遭追責
這起官司原告為包括加州教師退休基金 (CalSTRS) 在內的多位股東與退休基金，主張祖克柏與時任營運長桑德柏格 (Sheryl Sandberg)、現任與前任董事如安德森(Marc Andreessen)、彼得・提爾(Peter Thiel)、Netflix(NFLX-US) 創辦人里德 ‧ 海斯汀 (Reed Hastings) 等人，未善盡監督義務，導致公司深陷隱私醜聞與鉅額損失。
股東要求這些被告高層，應賠償公司因劍橋分析醜聞而支付的各項損失與罰金，金額超過 80 億美元。
此案將在德拉瓦州衡平法院 (Court of Chancery) 進行，預計審理八天，聚焦臉書董事會是否違反了 2012 年與 FTC 簽署的協議。法官麥考密克 (Kathaleen McCormick) 負責主持審理。
兩年前被告曾試圖請求法院駁回此案，但遭法官拒絕，當時法官拉斯特 (Travis Laster) 表示，「這是一場涉及規模極其龐大的不當行為的訴訟」。
祖克柏是否知情成焦點 爭議波及 AI 發展隱私
原告聲稱，祖克柏與桑德伯格早已知悉公司持續採取具有誤導性的資料政策，並仍授意高層照常運作，漠視用戶同意機制。更有指控指出，在祖克柏得知劍橋分析醜聞即將曝光、恐導致股價下跌前，便提前出售股票，獲利逾 10 億美元。對此，被告則主張祖克柏依據合法的預設交易計畫操作，所得亦用於慈善捐贈，與內線交易無關。
Meta 本身並非此次訴訟被告。該公司與祖克柏團隊均未對訴訟發表評論。公司表示，自 2019 年起已投入數十億美元強化用戶隱私保護機制，並持續在人工智慧 (AI) 領域更新合規準則。
本案也引發外界關注科技巨頭在 AI 模型訓練過程中的資料來源與隱私保護爭議。內容產業協會「Digital Content Next」執行長金特 (Jason Kint) 表示：「當我們每日都在使用臉書與 Instagram 時，我們不能不問──我們真的能相信祖克柏嗎？」
這起官司的關鍵不僅是損害賠償，更可能為公司治理領域開先例。專家指出，此案挑戰的「監督失職」是公司法中最難成立的指控之一，若原告勝訴，將對大型科技公司高層形成重大震撼。
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