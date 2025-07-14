鉅亨網編譯段智恆 2025-07-14 21:00

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蘋果AI落後成隱憂？投資人呼籲戰略大轉彎(圖：REUTERS/TPG)

這家全球最具影響力的科技巨擘，今年來股價下跌 16%，遠遜於 AI 投資大幅增加的對手 Meta(META-US)、微軟 (MSFT-US) 與 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)。分析師指出，儘管蘋果面臨的挑戰包括關稅與監管風險，但未能推出令人眼睛一亮的 AI 功能，已成為壓抑股價的主因。

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市場期待大動作投資 AI

花旗分析師 Atif Malik 表示，蘋果一向避免大型併購，自 2014 年斥資 30 億美元收購 Beats 耳機品牌以來，已近十年未見重大交易。不過他指出：「若蘋果能併購或投資成熟 AI 業者，將有助於提振市場信心。」

消息人士透露，蘋果內部近期確實開始討論併購 AI 新創 Perplexity AI 的可能性。該公司專注 AI 搜尋引擎技術，最近一輪募資估值達 140 億美元。《彭博》先前報導，蘋果高層認為 Perplexity 不僅能補足自家 AI 技術，還可為 Siri 注入新生命。

知名蘋果多頭、Wedbush 分析師艾夫斯 (Dan Ives) 更直言：「併購 Perplexity 是無腦之舉，就算花 30 億美元也只是九牛一毛，AI 帶來的獲利潛力遠超過成本。」

蘋果目前現金與可動用證券資產高達 1,330 億美元，是 Meta 的兩倍，也遠超大多數競爭對手。

Siri 進展遲緩 高階主管調整引關注

然而，蘋果對 AI 的推進速度仍遭批評。今年 6 月的全球開發者大會 (WWDC) 中，蘋果雖揭露部分 AI 應用藍圖，但被市場認為缺乏突破性亮點。近期也傳出蘋果考慮讓外部模型 (如 OpenAI 或 Anthropic) 支援 Siri，顯示其自研技術仍不成熟。

Zacks 資深策略師 Kevin Cook 表示，蘋果當務之急是強化 AI 人才招聘策略。他說：「蘋果不至於像 Google 一樣，若在 AI 上落後就會被取代，但仍必須重新聚焦。」

他點名 Meta 的行動值得蘋果學習。Meta 執行長祖克柏日前以數億美元年薪挖角蘋果 AI 模型團隊主管，且蘋果未嘗試挽留，這凸顯其 AI 布局的「消極與守舊」。此外，Meta 上月斥資 143 億美元投資資料標註新創 Scale AI，持續大手筆強化技術實力。

面對市場與人才流失壓力，蘋果內部也出現人事變動。營運長 Jeff Williams 將於今年退休，財務長 Luca Maestri 去年已離職。《彭博》報導指出，蘋果正準備進行高層重組，但執行長庫克本人短期內仍會留任。

LightShed Partners 分析師團隊直言：「錯失 AI 恐將根本改變蘋果的成長軌跡。即便意味更換執行長，重組正是蘋果當下最需要的舉措。」