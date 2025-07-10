鉅亨網編譯段智恆 2025-07-10 23:30

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《彭博》周四 (10 日) 援引知情人士消息報導，華為 (Huawei Technologies) 正在嘗試向中東與東南亞市場出口少量人工智慧 (AI) 晶片，試圖在美國晶片業者主導的市場中拓展立足點。據悉，華為近期接觸阿聯、沙烏地阿拉伯與泰國的潛在買家，推銷旗下舊款昇騰(Ascend)910B 處理器。

傳華為AI晶片出海！中東與東南亞成新戰場 美方急盯場(圖：REUTERS/TPG)

美國總統川普已明確表態要擴大推動本土 AI 晶片製造，並對來自中國的晶片技術加強管制。此背景下，華為的海外推銷行動也引起美方政策關注。知情人士指出，華為正在推銷的 910B 晶片數量每次約為數千枚，雖然總量有限，但華府官員擔憂，若華為先行打入市場，未來就可能擴大出口規模。

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主攻非美市場 晶片僅為舊版

華為目前並未出口最新款昇騰 910C 處理器，而是向部分海外客戶提供遠端存取中國境內運作的 CloudMatrix 384 系統服務，該系統搭載較先進的 910C 晶片。但由於 910C 產量有限，華為傾向將其保留給中國本地無法取得輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 等美國晶片的企業。

在馬來西亞，華為傳出曾推動銷售約 3,000 枚昇騰晶片，然而該項目目前狀況未明。沙烏地阿拉伯方面則相對開放，據稱該國資料與 AI 總局 (SDAIA) 與華為間的討論已進入進階階段，但 SDAIA 表示，該議題「目前不在回應範圍內」。

相較之下，阿聯與泰國進展較慢。阿聯的人工智慧大學 Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence(MBZUAI) 尚未表達興趣，泰國官員因逢公休日也尚未做出回應。

美方審慎監控 中方供應仍受限

目前華為每年僅能製造約 20 萬枚 AI 晶片，其中大多數預計供應中國市場，而中國對這類處理器的總需求超過 100 萬枚。此外，華為還擁有自台積電 (TSM-US)(2330-TW) 取得的約 290 萬枚 910B 晶片晶圓備貨。

華府方面持續關注中東與東南亞 AI 基礎建設進展。由於這些地區與中國長年保持科技合作關係，美國官員日益施壓當地政府，避免採用華為晶片，並提供美製晶片作為替代方案。但相關限制條件尚未明朗。

美國商務部早前指出，全球任何地區若未經批准使用華為昇騰系列晶片，都可能違反美國出口限制。儘管美方已刪除指引中「全球適用」的字眼，但仍保留「未經授權使用昇騰 910B、910C 或未來版本 910D 晶片可能招致處罰」的警示內容。