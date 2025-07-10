鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-10 20:30

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達美航空 (Delta Air Lines) 周四 (10 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第二季 (截至 6/30) 第二季財報，該公司上調全年獲利展望，並宣布重啟年初撤回的 2025 年財測，引發市場激勵，股價在盤前交易一度大漲逾 10%。執行長巴斯蒂安 (Ed Bastian) 表示，儘管定價壓力仍在，消費與企業信心已開始回穩，訂票趨勢穩定，讓公司看好下半年營運表現。

〈財報〉達美航空第三季展望樂觀 重啟全年財測(圖：REUTERS/TPG)

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全年財測重啟 旅遊需求止穩

達美預估，今年全年調整後每股獲利將落在 5.25 美元至 6.25 美元之間，高於市場預估的 5.39 美元，也顯示公司已從美國總統川普貿易政策引發的市場不確定性中逐漸回穩。這項財測重啟，距離達美 4 月撤回原先每股超過 7.35 美元的財測僅約三個月。

執行長巴斯蒂安在受訪時指出：「人們對未來趨勢越來越有信心，無論是旅遊還是投資。」他並透露，受到川普政府減稅與預算案過關，以及貿易談判出現進展影響，消費信心與企業預算正逐步恢復。

達美同時公布第二季調整後每股獲利為 2.10 美元，優於分析師預估的 2.06 美元；第二季營收為 155.1 億美元，與去年同期大致持平，但略高於市場預期。

下半年削減運能 控管票價壓力

由於美國國內票價疲弱，業者正調整供給規模，避免運能過剩造成價格進一步下滑。達美表示，將在暑假旺季後實施「外科手術式」的撙節計畫，調整部分非高峰期間的航班，以便將座位供需回歸均衡。

公司預估第三季調整後每股獲利為 1.25 美元至 1.75 美元，營收將持平或成長最多 4%，優於分析師預估的 1.4%。達美強調，除了控管機位供給，非燃料營運成本也將在第三季維持與去年持平或下降，成為撐住獲利率的另一支柱。

巴斯蒂安表示：「我們專注於控制可掌握的各項槓桿，確保穩健的獲利與現金流。」

高端旅客與忠誠計畫成營收支柱

即使整體旅遊需求尚未恢復至年初預期水準，達美仍靠多元收入來源維持韌性表現。第二季高端艙等票價收入年增 5%，會員計畫與美國運通合作帶來的營收亦年增 10%，達 20 億美元，兩者合計占總銷售比重近六成。

此外，維修服務、貨運業務也對營收有所貢獻。相較之下，經濟艙票價收入則下滑 5%，反映價格敏感型消費者需求仍然疲弱。

儘管美國國內機票價格普遍走低，巴斯蒂安指出，企業出差需求已明顯穩定，但水準與去年相當，仍未達成年初預期的 5% 至 10% 成長。