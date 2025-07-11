鉅亨網編譯段智恆 2025-07-11 01:49

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綜合外媒周四 (10 日) 報導，美國稀土礦商 MP Materials 宣布與美國國防部簽署一項重磅協議，將獲得總額高達 9 億美元的資金支持，目標是建立完整的稀土磁鐵產業鏈，減少對中國供應的依賴。該協議公布後，MP 周四盤中股價飆漲近 50%，最高觸及每股 48.12 美元，創 2022 年 4 月以來新高，該股今年以來已累計上漲逾 90%。

擺脫中國依賴！美國防部砸9億美元挺MP稀土擴產 盤中股價飆近50%(圖：REUTERS/TPG)

據了解，這項協議包括國防部斥資 4 億美元購買優先股、承諾額外 3.5 億美元資金支持，以及 1.5 億美元貸款，用於擴建加州 Mountain Pass 礦場的分離設施與興建第二座稀土磁鐵工廠。此舉也讓國防部成為 MP 最大股東之一，持股比例達 15%，超越中國盛和資源 (600392-CN) 先前持有的 8% 股份。

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截稿前，MP Materials(MP-US) 周四盤中股價上漲 46.89%，每股暫報 44.11 美元。同業如 Energy Fuels(UUUU-US) 也跟著大漲逾 14%，並在社群平台發文表示此案展現美國重建國內關鍵礦物供應鏈的決心。

打造美國「礦到磁」自主供應鏈

MP Materials 計畫在美國本土新建一座名為「10X Facility」的稀土磁鐵工廠，年產量將達 10,000 公噸，預定 2028 年投產，專供國防與商業用途。這類磁鐵為電動車、風力發電機、無人機、F-35 戰機等裝備的核心零組件。

美國國防部此次亦設定地板價格，保證 MP 可用每公斤 110 美元的價格出售兩種關鍵稀土──釹 (Neodymium) 與鐠 (Praseodymium) 氧化物，遠高於中國市場當前每公斤約 60 美元的價格。此舉可防止中國透過傾銷手段操縱價格、打壓對手產業。

根據國防部 2024 年發布的《國防工業策略》(National Defense Industrial Strategy)，美方希望能在 2027 年前建構完整「從礦到磁鐵」的自足供應鏈。

中國主導地位動搖 美股與同業齊受惠

面對中國 85% 的稀土加工產能與 70% 的出口市占，美國企業一直尋求降低依賴。中國 4 月對稀土實施出口限制後，磁鐵出貨大減 75%，多家汽車製造商被迫停產。MP 此前也將礦石運往中國加工，但在這項協議下將全面終止對中出口。