鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-10 19:30

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特斯拉 (TSLA-US) 董事會周四 (10 日) 宣布，公司年度股東大會將於 11 月 6 日舉行，並將提交股東提案以納入委託書的截止日期訂為 7 月 31 日。這項決定是在 27 位大型股東聯名施壓後作出的，他們要求公司在 7 月 13 日前確定會議日期，否則將違反德州公司法相關規定。

特斯拉股東大會定於11月登場 壓線避法規風險(圖：REUTERS/TPG)

特斯拉去年在 6 月 13 日舉行年度會議，依照公司現註冊地德州的法律，若股東提出要求，公司必須在前一次會議後 13 個月內再次召開會議。此舉意味著特斯拉原本幾乎面臨違規風險。

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今年 4 月，特斯拉曾表示將延後提交年度委託書，當時董事會也設立特別委員會，審議執行長馬斯克的薪酬爭議。該方案曾於去年獲得股東批准，但後遭美國特拉華州法院裁定無效。隨後，特斯拉完成公司遷冊，將法律註冊地從特拉華州搬遷至德州。

特斯拉當前正面臨一連串動盪，包括馬斯克與美國總統川普的公開爭執、電動車購車稅賦補貼的終止，以及銷售持續下滑的壓力。該公司第二季車輛交付量年減 13.5%，全年股價至今已下跌 27%，市場預期特斯拉可能連續第二年面臨銷售衰退。