美上周初領失業金人數降至兩個月新低 但續領人數再攀高
鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電
根據美國勞工部周四 (10 日) 公布數據，美國初次申請失業救濟金人數降至兩個月來最低點，但持續申請人數仍維持在高點，反映勞動市場呈現矛盾訊號。
截至 7 月 5 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 22.7 萬人，低於市場預期的 23.6 萬人，較修正後前值 23.2 萬人減少 5,000 人，4 周移動平均值報 23.55 萬人。
截至 6 月 28 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 196.5 萬人，低於市場預期的 198 萬人，較修正後前值 195.5 萬人上升 1 萬人，4 周移動平均值報 195.525 萬人，寫下 2021 年 11 月 20 日以來新高。
持續申請失業救濟金人數攀升至 196.5 萬人，仍是 2021 年底以來的最高水準。
值得注意的是，初領失業金申請人，在學校暑假和聯邦假期期間往往波動較大，因為臨時工和季節性工作者在這些時期進出就業市場。
經濟學家一直在追蹤這些每周更新的數據，以即時了解許多人擔心正在逐步走弱的勞動市場。不過今年迄今，申請救濟金數據反映的是招聘放緩，而非嚴重的裁員潮。
從數據來看，初領失業金人數下降，顯示雇主不願解雇員工，但持續申請人數上升，反映失業美國人重返職場困難重重。
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