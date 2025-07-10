美上周初領失業金人數降至兩個月新低 但續領人數再攀高

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-07-10 21:06

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根據美國勞工部周四 (10 日) 公布數據，美國初次申請失業救濟金人數降至兩個月來最低點，但持續申請人數仍維持在高點，反映勞動市場呈現矛盾訊號。

數據顯示美國雇主不願裁員，但失業者重新找到工作愈來愈困難。(圖:Shutterstock)

美上周初領失業金人數降至兩個月以來的低點。(圖：ZeroHedge)

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截至 7 月 5 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 22.7 萬人，低於市場預期的 23.6 萬人，較修正後前值 23.2 萬人減少 5,000 人，4 周移動平均值報 23.55 萬人。

續領失業金人數略升至 195.525 萬人，是 2021 年 11 月以來的最高水準。(圖：ZeroHedge)

截至 6 月 28 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 196.5 萬人，低於市場預期的 198 萬人，較修正後前值 195.5 萬人上升 1 萬人，4 周移動平均值報 195.525 萬人，寫下 2021 年 11 月 20 日以來新高。

持續申請失業救濟金人數攀升至 196.5 萬人，仍是 2021 年底以來的最高水準。

值得注意的是，初領失業金申請人，在學校暑假和聯邦假期期間往往波動較大，因為臨時工和季節性工作者在這些時期進出就業市場。

經濟學家一直在追蹤這些每周更新的數據，以即時了解許多人擔心正在逐步走弱的勞動市場。不過今年迄今，申請救濟金數據反映的是招聘放緩，而非嚴重的裁員潮。