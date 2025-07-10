鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-10 21:40

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美股主要指數周四 (10 日) 平盤波動，投資人試圖擺脫前一日關稅消息引發的市場紛擾，聚焦企業財報與即將登場的 30 年期美債標售。由於美國赤字規模擴大與貿易戰持續升溫，市場對長天期債券的需求面臨考驗。

〈美股早盤〉主要指數平盤波動 投資人靜待新一波財報訊號(圖：REUTERS/TPG)

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與此同時，歐洲股市則連續第四個交易日上漲，延續近一個月來最長的漲勢，其中礦業股表現最為亮眼。英美資源集團 (Anglo American)、力拓(Rio Tinto) 與嘉能可 (Glencore) 股價漲幅均超過 3%，受到大宗商品價格反彈與中國加強整頓產能過剩的消息提振，帶動泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.4%。

企業方面，輝達盤前上漲 0.9%，達美航空 (Delta Air Lines) 因重啟全年財測大漲 13%。儘管本周有關關稅的新消息持續主導新聞版面，但整體美股多頭趨勢未見動搖，強勁的經濟數據、對即將展開的財報季充滿信心，以及人工智慧 (AI) 相關題材的熱度，皆為市場注入支撐力。

State Street Global Markets 資深多元資產策略師 Marija Veitmane 表示，市場對關稅消息的敏感度正在下降，企業獲利仍是股價表現的核心驅動力，尤其以資訊科技板塊最為明顯。她指出，儘管政策與貿易的不確定性存在，但對企業基本面影響尚屬有限。

美國總統川普本周三再次提出新一波關稅措施，宣布自下月起對巴西徵收 50% 關稅，使巴西雷亞爾大幅貶值，同時也確認對銅徵收 50% 關稅。受此消息激勵，倫敦金屬交易所 (LME) 銅價周四上漲 1%，終結連五跌；紐約市場銅價漲幅更達 1.9%，自周一以來累計反彈逾 11%。

市場將密切關注下周登場的財報季，特別是「美股七雄七」(Magnificent 7) 科技股。根據《彭博》彙編數據，分析師預期該族群第二季獲利將年增 14%，遠高於標普 500 整體僅 2.8% 的增幅。

高盛策略團隊則提醒投資人不要過度偏向防禦型或循環型股票，指出目前市場雖然樂觀定價美國經濟前景，但上下波動風險仍並存。

PGIM Fixed Income 首席歐洲經濟學家 Katharine Neiss 則指出，關稅議題仍存高度不確定性，美國的平均關稅水準最終可能超過目前預估的「略高於 10%」，這種模糊的前景將進一步拖累企業與消費者的決策。

截至台北時間周四（10 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 2.93%，至每股 304.56 美元

特斯拉董事會周四宣布，公司年度股東大會將於 11 月 6 日舉行，並將提交股東提案以納入委託書的截止日期訂為 7 月 31 日。這項決定是在 27 位大型股東聯名施壓後作出的，他們要求公司在 7 月 13 日前確定會議日期，否則將違反德州公司法相關規定。另外，馬斯克同日發文表示，旗下人工智慧 (AI) 聊天機器人「Grok AI」將於「最慢下周」在特斯拉車輛中上線。

達美航空 (DAL-US) 早盤股價上漲 8.78%，至每股 55.15 美元

達美航空周四美股盤前公布 2025 會計年度第二季 (截至 6/30) 第二季財報，該公司上調全年獲利展望，並宣布重啟年初撤回的 2025 年財測，引發市場激勵，股價在盤前交易一度大漲逾 10%。執行長巴斯蒂安 (Ed Bastian) 表示，儘管定價壓力仍在，消費與企業信心已開始回穩，訂票趨勢穩定，讓公司看好下半年營運表現。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 0.61%，至每股 163.88 美元

根據外媒報導，輝達計畫最早於今年 9 月推出一款專為中國設計的 AI 晶片，這款全新晶片是英偉達現有 Blackwell RTX Pro 6000 處理器的修改版本，將去除一些最先進的技術。同事黃仁勳計劃於下周三 (16 日) 出席在北京舉行的中國國際供應鏈促進博覽會。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 22.7 萬，預期 23.6 萬，前值 23.2 萬

美國上周續領失業金人數報 196.5 萬，預期 198 萬，前值 195.5 萬

華爾街分析：

資訊長 (CIO) 對 IT 支出增長預期保持穩定，但摩根士丹利最新調查顯示，進入下半年時態度更為謹慎。該行基於美國和歐洲科技領導者回應的 2025 年第二季 CIO 調查顯示，預計 2025 年 IT 預算將成長 3.6%，與前幾季基本持平。