鉅亨網編譯段智恆 2025-07-10 19:49

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特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克周四 (10 日) 在社群平台 X 發文表示，旗下人工智慧 (AI) 聊天機器人「Grok AI」將於「最慢下周」在特斯拉車輛中上線。這是馬斯克近期推動 AI 整合的一大進展，也代表他創辦的新創公司 xAI 與特斯拉的產品生態進一步接軌。

馬斯克的Grok來了！下周開始進駐特斯拉(圖：REUTERS/TPG)

xAI 本周三剛推出最新一代旗艦模型「Grok 4」，馬斯克曾表示將把該 AI 技術應用於特斯拉車內體驗，不過先前未明確說明時間表。這次是他首次針對上線時程作出具體承諾。特斯拉方面則尚未對此做出進一步回應。

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不過 Grok 近日也因爭議內容陷入風波。多位 X 用戶及反誹謗聯盟 (Anti-Defamation League) 指出，該 AI 曾生成涉及反猶太偏見與讚揚希特勒的內容，引發外界關注與批評。相關貼文隨後已從平台移除，但這起事件仍為 Grok 的公信力與部署時機帶來壓力。

儘管爭議未息，馬斯克仍快速推動 Grok 進入特斯拉生態系，顯示他有意加快將 xAI 與特斯拉深度整合的步伐。目前尚不清楚 Grok 在車內的應用將涵蓋哪些功能，但外界普遍預期，未來車主將能透過語音與 Grok 互動，獲得導航、娛樂與即時資訊等智慧助理服務。