鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-03 20:36

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美國 6 月非農就業報告表現超預期、失業率則意外下滑，帶動公債殖利率上升、美股期貨擴大漲幅，市場對聯準會 (Fed) 本月降息的預期幾近歸零。儘管企業招聘動能放緩，但政府部門與健保領域仍支撐整體就業表現。

Fed本月降息夢碎！美6月非農新增就業人數超預期、失業率意外下滑 (圖：REUTERS/TPG)

這份數據顯示美國勞動市場在經濟放緩、貿易政策不確定的背景下依然具有韌性，也強化了 Fed「暫時不急著降息」的立場。

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市場預期 Fed 在 7 月降息預期幾近歸零。(圖：Zerohedge)

6 月非農就業報告：

非農新增就業報 14.7 萬人，預期 11.1 萬人，修正後前值 14.4 萬人

失業率報 4.1%，預期 4.3%，前值 4.2%

平均每周工時報 34.2 小時，預期 34.3 小時，前值 34.3 小時

平均每小時薪資年增率報 3.7%，預期 3.9%，修正後前值 3.8%

平均每小時薪資月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.4%

勞動參與率報 62.3%，前值 62.4%

政府雇用撐場 教育與健保成主力

根據美國勞工統計局 (BLS) 周四 (3 日) 提前公布的報告，6 月非農就業人數新增 14.7 萬人，遠優於市場共識預估的 10.6 萬人，亦高於 5 月上修後的 14.4 萬人。值得注意的是，增幅主要來自州與地方政府部門的教育人員雇用，合計增加超過 6 萬人，為自 2023 年初以來最大增幅。

6 月非農就業人數新增 14.7 萬人，遠優於市場共識預估的 10.6 萬人，亦高於 5 月上修後的 14.4 萬人。(圖：Zerohedge)

健康照護行業則貢獻 5.9 萬人，持續成為民間就業成長的主要來源，不過整體新增職位僅為 7.4 萬人，為去年 10 月以來最低，顯示企業整體招聘趨於謹慎。製造業、批發與專業商業服務領域的就業則出現萎縮，休閒與接待業人數增幅也較前月縮小。

健康照護行業則貢獻 5.9 萬人，持續成為民間就業成長的主要來源。(圖：Zerohedge)

Fed 官員與部分經濟學者指出，川普政府近期貿易政策變化與國會仍待通過的稅改法案，讓企業更傾向保守應對，不急於擴張人力。

失業率意外下降 勞動參與率創兩年低點

報告同時顯示，6 月失業率自前月的 4.2% 降至 4.1%，顯著優於市場原本預期的 4.3%，也遠低於 Fed 最新上修的 4.5% 預估。該數據受到就業人口增加 9.3 萬人與失業人口減少的共同影響。

6 月失業率自前月的 4.2% 降至 4.1%。(圖：Zerohedge)

然而，整體勞動參與率持平於 62.3%，為兩年來低點，反映潛在勞動力仍未完全回流。就業人口比率則維持在 59.7%。在細項族群方面，非裔失業率升至 6.8%，為四年來新高；白人與成年女性失業率則分別下降至 3.6%。青少年、亞裔與西語裔族群的失業率變化不大。

整體勞動參與率持平於 62.3%，為兩年來低點，反映潛在勞動力仍未完全回流。(圖：Zerohedge)

另有數據顯示，長期失業者人數增加至 160 萬人，占整體失業人口逾 23%。希望找工作的非勞動力人口則維持在 600 萬人附近。

平均薪資成長降溫 通膨壓力暫緩

6 月平均時薪月增 0.2%，低於預估的 0.3%，也較前月的 0.4% 放緩，顯示薪資上漲壓力減輕。年增率則降至 3.7%，低於前月下修後的 3.8%，亦略低於市場預期。

6 月平均時薪年增率則降至 3.7%，低於前月下修後的 3.8%，亦略低於市場預期。(圖：Zerohedge)

平均工時方面，整體非農就業者平均工時下滑 0.1 小時至 34.2 小時，生產與非主管階層員工平均工時降至 33.5 小時，反映企業對總工時安排更為保守。

這些數據對 Fed 而言是相對樂觀訊號，顯示通膨壓力暫未升溫，為後續政策操作提供觀察空間。

市場降息預期降溫 9 月成關鍵觀察點

這份強於預期的報告發布後，美國兩年期公債殖利率跳升 9 個基點至 3.88%，市場對 7 月降息的機率幾乎歸零，低於數據公布前的約 25%；9 月降息的機率也下修至約 75%。

標普 500 指數期貨小幅上漲 0.2%，那斯達克 100 指數期貨漲幅為 0.3%，VIX 恐慌指數回落至 16.4，反映市場信心回升。美元亦同步走強，因市場預期 Fed 將延後降息時點。

Fed 主席鮑爾日前重申，在未見勞動市場明確惡化前，不急於重啟降息，並表示將密切關注貿易政策變化對通膨與消費行為的影響。

目前聯邦基準利率維持在 4.25% 至 4.5% 區間，自去年 12 月以來未再調整。隨著就業市場尚稱穩健，經濟前景仍存不確定，市場普遍預期若有降息行動，時點最早將落在 9 月會議。

根據芝商所 FedWatch 工具，目前市場預估 Fed 在 9 月降息 1 碼 (25 個基點) 的機率約 7 成左右、維持利率不變的機率約 2 成。