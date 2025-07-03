鉅亨網編譯段智恆 2025-07-03 19:25

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《彭博》周四 (3 日) 報導，美國總統川普與越南達成的新貿易協議，為美中關稅戰後續走向釋出明確訊號，顯示華府即便未來與中國達成正式協議，也可能維持至少 40% 的高關稅門檻。

美越協議暗藏川普底線？對中國關稅恐難低於40%(圖：REUTERS/TPG)

根據協議內容，美國將對越南出口商品課徵 20% 關稅，若被判定為「轉運中國貨」者，更將面臨高達 40% 的懲罰性關稅。這項安排被視為堵住中國繞道出口的管道，凸顯美方在與北京談判時可能設定的最低關稅基準。

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川普設下 40% 門檻 暗示中美談判底線

目前中國商品的平均關稅水準為約 55%，雖較 4 月初高峰的 145% 明顯回落，但分析認為，即使進一步協商，美方也不太可能讓對中關稅降至 40% 以下。Teneo 中國政治風險分析主管 Gabriel Wildau 指出：「越南協議中的 40% 數字，可能反映川普政府對中國關稅應有水準的共識，儘管我對川普是否訂有具體下限持保留態度。」

美中雙方於上月在倫敦達成暫時貿易協議，中方同意恢復稀土出口，美方則鬆綁乙烷、晶片設計軟體與噴射引擎零組件的出口限制，協議有效期至 8 月中旬。

儘管如此，針對與芬太尼相關的 20% 關稅仍維持不變。作為交換籌碼，北京已加強對兩種芬太尼前驅化學品的管制，被視為中方爭取更多關稅減讓的手段之一。Gavekal Research 副研究主任 Christopher Beddor 表示：「目前市場關注的焦點是這項 20% 關稅，因為中國早就釋出想在芬太尼議題上達成協議的訊號。」

雙方釋出善意跡象 稀土與技術出口緩解

目前雙方多項措施顯示仍在履行倫敦協議內容，美國已解除晶片設計軟體對中國出口的許可審查要求，並批准乙烷出口無須額外審核。美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 也指出，中國稀土磁鐵已恢復輸美，雖尚未回到 4 月出口受限前的水準，但仍展現改善趨勢。

中共中央對外聯絡部部長劉建超周四則在「世界和平論壇」中發表罕見正面言論，稱對中美關係前景「樂觀」，強調「中國充分了解中美合作帶來的好處，設置障礙不僅傷人也傷己」。

美推新貿易網 中國警告勿損其利益

除越南之外，美方正積極推動與亞洲與歐洲多國的新貿易協議，內容包括限制中國零組件在出口產品中的占比，或要求各國協助對抗中國「不公平貿易行為」。其中，與印度的談判進入最後階段，雙方正針對「原產地規則」進行協商。

經濟學家指出：「越南協議中的轉運商品高關稅可能刺激中國反擊，考量中國是越南最大貿易夥伴及關鍵供應來源，若北京報復，對越南經濟的衝擊可能相對放大。」