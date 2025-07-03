承諾5年仍未兌現 一次看特斯拉2萬5美元電動車跳票史

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-03 22:50

‌



根據《商業內幕》周四 (3 日) 報導，特斯拉 (TSLA-US) 連續第二季交車量年減，執行長馬斯克 2020 年承諾的 25,000 美元平價電動車至今未現身。該公司 4 月表示將在 2025 年上半年開始生產平價車款，但期限已過仍無消無息。

特斯拉執行長馬斯克2020年承諾推出25000美元平價電動車，至今仍未兌現。(圖:Shutterstock)

當 4 月特斯拉公布類似的糟糕交車數據時，分析師告訴《商業內幕》，這種狀況讓該公司的平價電動車變得更加關鍵。

‌



承諾時程不斷跳票史一次看

馬斯克首次提及推出廉價電動車是在 2020 年，但以後，關於這款車實際外觀和上市時間的具體細節一直很少。

2020 年 9 月：在特斯拉「電池日」活動中，馬斯克表示有信心該公司能在「大約三年後」推出「完全自駕」的 25000 美元電動車，並稱這樣的車款「一直是我們的夢想」。

2022 年 1 月：在投資人電話會議中被問及 25000 美元電動車進度時，馬斯克坦承特斯拉的平價電動車已讓位給其他專案，「我們目前沒有在開發 25000 美元的車款。未來某個時點會的，但我們現在手上的事情已經夠多了」。

2024 年 1 月：在財報電話會議中，馬斯克表示特斯拉將在 2025 年底開始生產下一代大眾市場電動車，但承認自己在時程預測上「經常過於樂觀」。

2024 年 4 月：《路透》報導引述匿名消息來源稱，已看到內部訊息和會議紀錄顯示該專案被取消。馬斯克迅速在 X 平台反駁：「《路透》又在說謊。」

特斯拉股價因報導隨之下跌後，公司在 4 月投資人電話會議中表示將加速推出更實惠車款的計畫，馬斯克稱它們可能在 2024 年底或 2025 年初投產。

2024 年 10 月：在財報電話會議中被問及何時推出「25000 美元非機器人計程車的一般車款」時，馬斯克明確表示特斯拉將全力投入機器人計程車和自駕車輛，「我認為推出一般的 25000 美元車款毫無意義，那會很愚蠢」。

2025 年 1 月：在 10 月機器人計程車 Robotaxi 發表會未能打動股東後，特斯拉在 1 月財報中堅持馬斯克提到的平價車款時程，但未提供進一步細節。

2025 年 4 月：《路透》報導稱，計畫中的平價車款將是特斯拉最暢銷 Model Y 的簡化版本，生產已延遲數個月。在第一季財報電話會議中，特斯拉車輛工程副總裁 Lars Moravy 表示，生產進度可能比先前希望的「稍微慢一些」，但仍預期達成期限。