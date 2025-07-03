鉅亨網編譯段智恆 2025-07-03 19:50

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《路透》周四 (3 日) 報導，顧問公司艾睿鉑 (AlixPartners) 最新預測指出，截至 2030 年，中國目前 129 個銷售電動車與插電式油電車的品牌中，最終僅有 15 個能維持財務上的可行性，凸顯中國電動車市場競爭之激烈。

咨詢機構預測中國電動車品牌大洗牌 僅15家撐過2030年(圖：REUTERS/TPG)

艾睿鉑指出，這 15 個存活品牌預計將在本世紀末占中國電動車與插電式油電車市場約 75% 的市占，每個品牌年平均銷量約為 102 萬輛，但該報告並未具名這些品牌。

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儘管中國市場競爭白熱化，但與其他國家相比，中國的市場整併步調將較為緩慢。AlixPartners 亞洲區汽車業務主管戴加輝 (Stephen Dyer) 表示，許多地方政府可能仍會持續扶持經營困難的品牌，主因是這些品牌在地方經濟、就業與供應鏈中扮演關鍵角色。

儘管監管機構已呼籲業者停止價格戰，但戴加輝認為這場戰爭仍將持續，只是將轉為更隱性的方式，例如提供保險補貼與零利率融資，而非直接降價。