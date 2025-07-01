鉅亨網編譯段智恆 2025-07-01 22:09

‌



美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周二 (7/1) 表示，他預期進口關稅對美國物價的影響將在今年夏季開始浮現，儘管目前尚不清楚影響的幅度與時間點。他強調：「我們正在觀察，預計夏天會看到一些通膨數據的升溫。」

Fed主席鮑爾示警關稅通膨將現蹤 預期夏季數據升溫(圖：REUTERS/TPG)

鮑爾是在葡萄牙辛特拉舉行的歐洲央行 (ECB) 年度央行論壇上發言，他坦言，物價影響「可能比預期更早、更晚、更高或更低」，政策制定者對情勢仍保持開放態度。

‌



儘管面臨美國總統川普持續施壓要求降息，聯準會今年至今尚未啟動寬鬆循環。決策官員希望釐清關稅是否真的會導致通膨升高，並觀察這是否會演變為更持久的價格壓力。然而，目前的經濟數據並未顯示出明顯的物價上漲跡象。

鮑爾表示：「我們從一開始就說，通膨的時機、規模與持續性都高度不確定。」他也補充道：「當我們看到關稅的規模，以及所有針對美國的通膨預測都大幅上升後，我們就決定暫停降息。」

外界留意 Fed 是否可能在 7 月 29 至 30 日的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議啟動降息，鮑爾對此表示：「我們是一場會議、一場會議地看待情勢，我不會預先排除任何會議，也不會直接納入。」他強調，政策方向將取決於後續數據表現。

FOMC 在 6 月決議維持利率不變，並全體一致通過。但更新後的季度預測顯示，內部對未來利率路徑仍存在分歧：10 位官員預期今年會有至少兩次降息，但也有 7 人預估 2025 年完全不會降息，另有 2 人只預計年內會降一次。

川普近期對多國貿易夥伴祭出新關稅，並頻繁調整細節，導致經濟展望出現不確定性。市場普遍預期關稅會推升通膨並抑制經濟成長，但目前為止，相關數據並未顯示物價或就業市場受到重大衝擊。川普與白宮高層因此更加大聲疾呼要求 Fed 降息。

兩位由川普任命的聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 與鮑曼 (Michelle Bowman) 近期表態認為，若數據持續溫和，最早本月就可能降息。他們認為，通膨與經濟都呈現穩定狀態，已具備政策轉向的條件。