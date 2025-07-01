鉅亨網編譯段智恆 2025-07-01 21:09

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美國總統川普周二 (7/1) 表示，將「考慮」是否驅逐出生於南非、現為美國公民的億萬富豪馬斯克，這番話被視為兩人近期公開爭執的新一輪升溫。消息傳出後，馬斯克旗下電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 周二盤前股價應聲下挫 5.61%，每股暫報 299.85 美元。

川普暗示考慮將馬斯克趕出美國 特斯拉盤前重挫近6%(圖：REUTERS/TPG)

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川普在白宮接受記者提問時，對是否遣返馬斯克的問題回應：「我不知道，但我們可能得看看情況。」這番言論是他與馬斯克間逐漸升溫的政治鬥爭最新一擊，導火線為川普主導的稅收與支出法案，該法案將加速取消電動車購車抵稅優惠，引發馬斯克強烈反對。

川普則認為馬斯克的反對立場是出於自身企業利益，因該法案將終止他多項業務仰賴的聯邦補貼。他稍早也在社群媒體上發文威脅撤回對馬斯克企業的補助，並在接受記者提問時重申此警告。

川普說「馬斯克正在失去他的電動車特權 (EV mandate)，而且他可能損失的還不只這些。」所謂「EV mandate」通常是指一系列提高燃油效率與降低排放的政策，這些政策迫使車廠加快電動車生產與銷售。雖然目前參議院審議的法案未直接觸及這些政策，但其中確實包含取消個人購買電動車的稅收抵免。

馬斯克日前公開抨擊這項共和黨法案是「瘋狂的支出法案」，並威脅將協助創建美國第三政黨。他否認反對立法是為了保住補貼，強調自身立場基於財政責任與國家利益。

馬斯克在 2024 年大選期間曾表態支持川普，並於當選後加入川普政府，擔任「政府效率部門」(DOGE) 主管，推動精簡聯邦機構編制與責任。不過他已於 5 月底離開該職務，與川普之間的關係也迅速惡化。