鉅亨網編譯段智恆 2025-06-24 21:53

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國際油價周二 (24 日) 跌幅一度逾 5%，主因美國總統川普宣布，中國可繼續自伊朗進口原油，此舉被市場解讀為美方將緩和對伊朗的制裁壓力，並有助支撐以色列與伊朗之間脆弱的停火協議。

川普鬆綁中國買伊朗石油限制 油價一度應聲大跌逾5%(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，8 月交割的布蘭特原油期貨下跌 4.64%，至每桶 68.16 美元；8 月交割的西德州原油期貨下跌 4.83%，至每桶 65.20 美元。

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川普在 Truth Social 上發文表示：「中國現在可以繼續購買伊朗的石油了，希望他們也會從美國購買大量石油。我非常榮幸促成這一切。」這與川普先前在 5 月威脅「凡購買伊朗石油的國家將被禁止與美國做生意」的強硬立場形成對比。市場分析認為，這項態度轉變顯示華府在外交上尋求降溫，暫緩對伊朗「極限施壓」，藉此換取區域局勢穩定。

圖：川普 Truth Social

投資人風險預期降溫 市場不再押注供應中斷

過去兩周，因以色列與伊朗交火、且美國直接參與轟炸伊朗核設施，國際油價一度飆升近 10%。伊朗隨後報復襲擊美軍位於卡達的基地，使市場高度擔憂伊朗原油供應與中東整體出口動能。根據石油輸出國組織 (OPEC)6 月發布的月報，伊朗 5 月產量達每日 330 萬桶。

儘管衝突期間伊朗國會一度批准關閉荷莫茲海峽 (Strait of Hormuz) 的議案，該決策最終仍需經國家安全委員會通過。荷莫茲海峽為全球最重要的能源運輸通道之一，攸關伊朗、沙烏地阿拉伯、阿聯、伊拉克、科威特與巴林的石油出口。投資人普遍認為，一旦海峽遭封鎖，油價恐飆破每桶 100 美元。

國際能源總署 (IEA) 先前曾表示，若供應中斷惡化，全球緊急儲備仍有高達 12 億桶的原油可供應應急使用。此外，石油輸出國組織與盟國 (OPEC+) 內部部分產油國近來已開始小幅增產，並保留部分備用產能，可視市況啟用。