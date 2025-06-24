search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

川普鬆綁中國買伊朗石油限制 油價一度應聲大跌逾5%

鉅亨網編譯段智恆


國際油價周二 (24 日) 跌幅一度逾 5%，主因美國總統川普宣布，中國可繼續自伊朗進口原油，此舉被市場解讀為美方將緩和對伊朗的制裁壓力，並有助支撐以色列與伊朗之間脆弱的停火協議。

cover image of news article
川普鬆綁中國買伊朗石油限制 油價一度應聲大跌逾5%(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，8 月交割的布蘭特原油期貨下跌 4.64%，至每桶 68.16 美元；8 月交割的西德州原油期貨下跌 4.83%，至每桶 65.20 美元。


川普在 Truth Social 上發文表示：「中國現在可以繼續購買伊朗的石油了，希望他們也會從美國購買大量石油。我非常榮幸促成這一切。」這與川普先前在 5 月威脅「凡購買伊朗石油的國家將被禁止與美國做生意」的強硬立場形成對比。市場分析認為，這項態度轉變顯示華府在外交上尋求降溫，暫緩對伊朗「極限施壓」，藉此換取區域局勢穩定。

圖：川普Truth Social
圖：川普 Truth Social
投資人風險預期降溫 市場不再押注供應中斷

過去兩周，因以色列與伊朗交火、且美國直接參與轟炸伊朗核設施，國際油價一度飆升近 10%。伊朗隨後報復襲擊美軍位於卡達的基地，使市場高度擔憂伊朗原油供應與中東整體出口動能。根據石油輸出國組織 (OPEC)6 月發布的月報，伊朗 5 月產量達每日 330 萬桶。

儘管衝突期間伊朗國會一度批准關閉荷莫茲海峽 (Strait of Hormuz) 的議案，該決策最終仍需經國家安全委員會通過。荷莫茲海峽為全球最重要的能源運輸通道之一，攸關伊朗、沙烏地阿拉伯、阿聯、伊拉克、科威特與巴林的石油出口。投資人普遍認為，一旦海峽遭封鎖，油價恐飆破每桶 100 美元。

不過，巴克萊 (BCS-US) 分析師指出，目前看來「荷莫茲海峽遭完全封鎖的風險仍屬尾部風險 (Tail Risk)」，尤其在川普成功促成停火之後，市場對全面戰爭爆發的預期已明顯降溫。他們表示：「儘管美國轟炸伊朗核設施，地區衝突仍未擴大為全面戰爭，油價因此受到壓抑。」

國際能源總署 (IEA) 先前曾表示，若供應中斷惡化，全球緊急儲備仍有高達 12 億桶的原油可供應應急使用。此外，石油輸出國組織與盟國 (OPEC+) 內部部分產油國近來已開始小幅增產，並保留部分備用產能，可視市況啟用。

整體而言，隨著川普態度轉趨溫和、市場對停火協議的信心逐步建立，油市短線出現獲利了結與風險重定價的走勢。雖然以伊局勢仍存不確定性，但目前市場押注衝突不致進一步擴大，有利於壓抑能源價格，並降低通膨壓力，間接支撐風險性資產走勢。

文章標籤

川普伊朗中國石油以色列油價國際油價出口荷莫茲海峽期貨以伊停火TOP

相關行情

台股首頁我要存股
近月倫敦布蘭特原油67.99-4.88%
ICE布蘭特原油期貨%
西德州原油(現貨)68.63-7.04%
Barclays plc - ADR18.2682+3.80%

延伸閱讀



Empty