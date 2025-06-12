鉅亨網編譯段智恆 2025-06-12 19:37

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輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周四 (12 日) 接受《CNBC》專訪時表示，美國若持續對中國施加人工智慧 (AI) 晶片限制，將讓中國科技巨擘華為有機可乘，掌握中國本土市場並擴展其全球影響力。他強調：「如果美國不願參與中國市場，華為將會全面接手。」

輝達執行長黃仁勳警告：美國若再封鎖 華為將主導中國AI市場(圖：REUTERS/TPG)

黃仁勳是在巴黎 VivaTech 科技大會場邊受訪時，發表上述評論。他強調，雖然目前美國科技在 AI 半導體方面仍「領先中國一個世代」，但長期而言，限制中國市場可能反而削弱美國技術棧 (Technology Stack，指一組互相協作的技術層) 在全球的競爭力。

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黃仁勳指出，華為近年在中國市場快速擴張，並在美中貿易緊張與出口限制下獲得北京政府的大力支持。華為創辦人任正非本周則對《人民日報》表示，華為目前的單一晶片仍落後美國一代，並稱「美國高估了華為的能力，我們仍需努力達成這樣的評價」。

黃仁勳：全球 AI 生態應建構於美國技術棧

黃仁勳強調，全球 AI 開發者應建立在美國技術棧之上，而非中國。他表示：「若想讓美國技術棧在全球勝出，就不能輕易放棄全球一半的 AI 研究人員。」

他警告，美國當前針對 AI 晶片的出口管制措施可能帶來長期的反效果。他說：「只要中國的 AI 開發者持續壯大，中國的技術棧就有機會勝出。因此我們必須審慎評估短期政策對長期產業競爭力的影響。」

近來美中之間的科技緊張升溫，美方除對中國企業實施 AI 晶片出口限制，白宮也表示將「積極撤銷」中國留學生的簽證，尤其針對高科技領域。中國則反擊，指控美國藉此破壞雙邊貿易談判。

黃仁勳表示，他的責任是向川普政府說明輝達的技術本質與產業動態。他補充：「川普知道自己在做什麼，他有一套戰略，我信任他，也會全力支持。」

歐洲 AI 潛力強大 黃：歐盟本身就是一個獨立市場

黃仁勳此行也在歐洲頻頻發聲，周一在倫敦他大力讚揚英國，稱該國擁有「全球最豐富的 AI 社群之一」，並承諾將對當地加大投資。

他周四進一步表示，法國具備發展 AI 的潛力，甚至可以「像能源一樣輸出 AI 技術」。他說：「這裡的拼圖已經齊全，現在要好好把握。」