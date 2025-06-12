鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-12 21:42

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美國總統川普揚言兩周內將對貿易夥伴單方面祭出關稅，加劇中東緊張情勢，引發市場避險情緒，美股主要指數周四 (12 日) 開低。儘管美國最新通膨數據持續降溫、強化聯準會(Fed)9 月降息預期，仍未能提振投資人信心，主因地緣與政策不確定性升高，壓抑股市表現。

〈美股早盤〉美通膨降溫難敵地緣與關稅風險 主要指數開低(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數下跌近 200 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數跌逾 20 點或近 0.1%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數跌近 0.2%。

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美國最新通膨數據顯示物價壓力持續降溫，使市場對聯準會 (Fed) 今年降息的預期升溫，美債殖利率延續過去一周的跌勢，美元則跌至三年低點，顯示交易員愈來愈相信，若經濟動能轉弱，Fed 將有空間啟動降息。

10 年期美債殖利率走低、價格上揚，帶動市場押注 Fed 將於 9 月啟動首次降息，年內降息機率上升。投資人亦關注美國本周將發行 220 億美元、期限 30 年的長債，藉此觀察在赤字擴張背景下，長期債是否面臨需求疲軟。

根據美國勞工部公布的數據，5 月生產者物價指數 (PPI) 月增 0.1%，低於市場預期的 0.2%，顯示即使川普政府重啟對部分國家加徵關稅，對消費端與企業端的價格傳導效應仍相當有限，通膨壓力並未擴大。

Northlight Asset Management 投資長 Chris Zaccarelli 指出，通膨數據連續第二天低於預期，讓 Fed 有理由按兵不動。他表示：「只要通膨沒有升高，甚至持續放緩，Fed 就可以耐心觀望，等待後續關稅與貿易談判對物價穩定目標的實質影響。」

Zaccarelli 補充說，儘管初領失業救濟人數略升，但整體就業市場仍具韌性，因此 Fed 短期內無需為維持充分就業而倉促降息。另有數據顯示，美國持續申請失業救濟人數升至 2021 年底以來最高水準，顯示勞工轉職所需時間拉長。

市場普遍預期，聯準會將在下周政策會議上維持利率不變，並觀察通膨與就業數據在川普政府貿易政策變動下的後續表現。雖然美國 5 月非農就業增速趨緩，但仍維持健康水準，通膨壓力則明顯趨緩。

另一方面，川普近日表示，預計將在一至兩周內向多個貿易夥伴發出正式函文，提出單方面關稅方案，準備在 7 月 9 日前重新對數十個經濟體提高進口稅率，市場對全球貿易局勢持續保持警戒。

資本市場方面，儘管美股自 4 月低點以來大漲逾兩成，但交易動能出現疲態，主要股指連三日上漲後出現拉回。根據彭博資訊，衡量股票與債券相對吸引力的「股票風險溢酬」(equity risk premium) 已降至 2002 年以來低點，顯示美債報酬率逐漸可與股票競爭，未來資金配置可能重新平衡。

截至台北時間周四（12 日）21 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 0.18%，至每股 143.08 美元

輝達執行長黃仁勳周四接受《CNBC》專訪時表示，美國若持續對中國施加人工智慧 (AI) 晶片限制，將讓中國科技巨擘華為有機可乘，掌握中國本土市場並擴展其全球影響力。他強調：「如果美國不願參與中國市場，華為將會全面接手。」

美光 (MU-US) 早盤股價下跌 1.40%，至每股 114.41 美元

美光周四表示，計劃將其在美國國內記憶體製造領域的投資擴大至約 1,500 億美元，並將研發領域的投資擴大至 500 億美元。這標誌著其在先前計劃的基礎上額外投資了 300 億美元。新增投資將主要用於在愛達荷州博伊西市建造第二座尖端內存工廠，並擴建位於維吉尼亞州馬納薩斯市的現有製造工廠。

Netflix(NFLX-US) 早盤股價上漲 0.51%，至每股 1,226.14 美元

Netflix 聯席執行長彼得斯 (Greg Peters) 表示，華納兄弟探索公司 (WBD-US) 決定分拆為兩家獨立公司，代表了串流媒體和隨選服務日益占據主導地位的媒體產業正在經歷一場更廣泛的「洗牌」。他表示：「一切都在轉向串流媒體，一切都在轉向點播。這將伴隨一段洗牌和轉型期。」

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月 PPI 年增率報 2.6%，預期 2.6%，前值 2.5%

美國 5 月 PPI 月增率報 0.1%，預期 0.2%，前值 - 0.2%

美國 5 月核心 PPI 年增率報 3.0%，預期 3.1%，前值 3.2%

美國 5 月核心 PPI 月增率報 0.1%，預期 0.3%，前值 - 0.2%

美國上周初領失業金人數報 24.8 萬，預期 24.2 萬，前值 24.8 萬

美國上周續領失業金人數報 195.6 萬，預期 191 萬，前值 190.2 萬

華爾街分析：

富國銀行分析師報告中指出，儘管標普 500 指數近期反彈，但其漲勢範圍狹窄可能構成潛在風險。標普 500 指數「在 4 月 9 日政府宣布暫停 90 天對等關稅後開始走高」。