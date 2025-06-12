鉅亨網編譯段智恆 2025-06-12 19:50

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隨著地緣政治風險升高與美中貿易談判前景未明，投資人周四 (12 日) 湧向避險資產，推升日元、瑞士法郎與歐元匯價走升，美元則承壓下跌。

避險資金湧入！瑞郎與日元齊升、歐元觸及近四年新高(圖：REUTERS/TPG)

美國總統川普警告中東可能變得更加危險，並表示美國將從當地撤離部分人員，同時重申不會允許伊朗擁有核武，地緣風險再次成為市場焦點。

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市場對美中貿易協議脆弱性的擔憂也未減退。川普表示，願意延後 7 月 8 日的貿易談判期限，但同時透露，美國即將向多個國家發出談判條件說明函，屆時各國須決定是否接受，讓市場擔憂 7 月 9 日仍可能出現進口關稅調升風險。

避險需求強勁推升瑞士法郎兌美元升值 0.8%，至 0.8138，為 4 月 22 日以來最高。日元兌美元則升值 0.6%，至 143.70。美元指數一度觸及 97.861，創下 2022 年 4 月以來新低，日內跌幅達 0.35%，報 98.108。

歐元走升受歐洲央行與投資信心支撐

歐元兌美元升至 1.1589，為 2021 年底以來最高水準，收盤上漲 0.70% 報 1.1568。分析指出，除了避險需求外，歐洲央行（ECB）轉向偏鷹派立場，也為歐元提供支撐。

雖然 ECB 官員施納貝爾 (Isabel Schnabel) 淡化利差因素對匯率的影響，但她強調，近期歐元升值主要來自市場對歐洲經濟信心的「正面衝擊」，歐元本身也成為避險資產之一。

另一方面，美國通膨數據略顯降溫，讓市場對聯準會 (Fed) 今年降息的預期升溫。市場目前預估年底前可能降息兩次，每次一碼(25 個基點)，首次降息機率在 9 月達 80%。