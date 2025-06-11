鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-11 21:40

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美國 5 月通膨數據低於預期，緩解市場對關稅推升物價的疑慮，激勵股市小幅上漲，公債殖利率則同步下滑。標普 500 指數和那斯達克指數周三 (11 日) 開盤接近歷史高點，投資人預期聯準會 (Fed) 或將因此有更大空間在下半年降息。與此同時，美中在倫敦舉行的高層會談後，雙方達成初步貿易協議的框架，也提振了市場信心。

〈美股早盤〉美國5月CPI增速低於預期 市場樂觀情緒升溫(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數下跌近 30 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲逾 40 點或近 0.2%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數漲近 0.5%。

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美股開盤前，主要指數期貨及美國公債上漲，因美國最新通膨數據低於預期，強化了市場對聯準會 (Fed) 將降息的預期。

標普 500 指數期貨上漲 0.3%，暗示美股有望連續第四個交易日收紅。美國公債殖利率全線走低，其中對政策最敏感的短天期殖利率跌幅居前。利率掉期市場則持續押注聯準會 9 月將降息 1 碼 (25 個基點)，並可能在明年 1 月再度降息。

根據美國勞工統計局 (BLS) 最新公布的數據，剔除食品與能源等波動性較高項目的核心消費者物價指數 (Core CPI) 月增 0.1%，符合市場預期；年增率則為 2.8%，與前月持平。整體 CPI 月增 0.1%，年增率為 2.4%。

Karobaar Capital 投資長 Haris Khurshid 表示：「通膨正在降溫，但並未扼殺經濟動能。市場普遍認為一次降息已無懸念，而是否進一步降息則取決於生產者物價指數 (PPI) 及勞動市場的表現。」

另一方面，美國總統川普同日表示，與中國的貿易協議已「完成」，但仍需經他與中國國家主席習近平最終批准。川普在社群媒體發文稱：「我們將對中國商品課徵總計 55% 的關稅，而中國則對美國商品課徵 10% 的關稅。」

市場密切留意全球兩大經濟體能否透過這項協議緩解緊張局勢。經濟學家普遍認為，美中貿易衝突已對全球經濟成長造成衝擊。美中官員周二在倫敦舉行兩天的高層談判後表示，雙方已就恢復敏感產品的貿易流動達成協議框架。

截至台北時間周三（11 日）21 時許：

焦點個股：

Meta Platforms(META-US) 早盤股價上漲 0.10%，至每股 703.09 美元

Meta Platforms 和 TikTok 周三向歐洲第二高等法院提起訴訟，挑戰歐盟對科技巨擘徵收的監管費用，批評其計算方式不透明、金額過高且缺乏公正性。根據 2022 年生效的《數位服務法》(Digital Services Act, DSA)，包括 Meta 與 TikTok 在內的 18 家大型網路平台必須繳納相當於年度全球淨收入 0.05% 的監管費，以支付歐盟執委會執行該法的監管成本。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 0.22%，至每股 144.26 美元

輝達執行長黃仁勳周三表示，量子運算正達到轉折點，未來幾年將有足夠能力「解決一些有趣的問題」。這番談話與他今年 1 月認為實用量子電腦仍需數十年的看法形成對比，也帶動量子運算概念股盤前上漲。他認為，科技公司已研發數十年的量子運算即將起飛，系統正快速變得「更強固、更高效能且更具韌性」。

波音 (BA-US) 早盤股價下跌 0.78%，至每股 214.05 美元

綜合外媒報導，波音 5 月飛機訂單激增至 303 架，創下自 2023 年 12 月以來最高單月訂單紀錄。根據波音官網資料，這是該公司歷史上第六高的單月訂單紀錄，當中包括美國總統川普中東行期間簽署的重大訂單。波音在 5 月交付了 45 架飛機，幾乎是去年同期 24 架的一倍，顯示在供應鏈和產能逐步恢復後，交付表現穩健。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月 CPI 年增率報 2.4%，預期 2.5%，前值 2.3%

美國 5 月 CPI 月增率報 0.1%，預期 0.2%，前值 0.2%

美國 5 月核心 CPI 年增率報 2.8%，預期 2.9%，前值 2.8%

美國 5 月核心 CPI 月增率報 0.1%，預期 0.3%，前值 0.2%

華爾街分析：

雙線資本 (DoubleLine) 執行長、有「新債券天王」封號的岡拉克 (Jefferey Gundlach) 表示，他相信美元將長期下滑，因此認為國際股市將持續跑贏美股，建議買進。他說：「我認為此刻不要持有美股，而是持有世界上其他國家的股票。美元現在才剛要展開我認為的長期下跌。」