鉅亨網編譯段智恆 2025-06-11 19:30

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根據《彭博》周三 (11 日) 報導，歐聯表示，儘管過去一周與美國的貿易談判進展加快，但雙方要在美國總統川普訂下的 7 月 9 日最後期限前達成全面協議，恐怕仍充滿挑戰。

歐盟坦言美歐貿易談判挑戰多 恐拖過川普七月大限(圖：REUTERS/TPG)

知情人士透露，歐盟將「七月九日達成原則協議」視為最佳情境，之後仍需持續就細節展開磋商。美方預計幾天內就最新一輪談判回應，並釐清後續步驟。歐盟貿易專員塞夫科維奇 (Maros Sefcovic) 近期與美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 和美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 密集通話並會晤，試圖加快協商腳步。

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歐盟執委會發言人未立即回應置評請求。歐盟本周已向各會員國通報談判最新進展。

川普關稅威脅壓力重 歐盟啟動反制準備

知情人士透露，歐美雙方目前針對鋼鋁、汽車、藥品、半導體與民用航空等重要產業，以及關稅與非關稅障礙等議題展開深入討論。不過，談判雖在正向氛圍中進行，卻依舊艱難。歐盟認為美國試圖爭取單方面讓步，恐使協議對華府較為有利。

歐盟憂心川普政府最快 7 月起對幾乎所有歐盟出口商品加徵高達 50% 關稅，恐引爆報復潮。歐盟初估，川普當前已對約 70%、總值達 3,800 億歐元 (約 4,340 億美元) 的歐盟出口商品課徵關稅。歐盟已批准對價值 210 億歐元的美國商品加徵報復性關稅，針對政治敏感州份與產品，包括路易斯安那州─眾議院議長強生 (Mike Johnson) 的家鄉─的黃豆，以及家禽和機車等。

此外，歐盟也準備了一份針對價值 950 億歐元美國商品的第二輪加稅清單，目標包括波音飛機、進口汽車和波本威士忌，以回應美方的「對等關稅」及汽車關稅。

談判進展有限 雙方同步摸索合作空間

知情人士指出，歐盟已於上月底向美方提議，逐步推進汽車、工業品及部分農產品的零關稅目標，並在過渡期以配額方式調整，盼藉此化解歧見。據稱相關談判已有所加速，雙方也在尋求經濟安全領域的合作。

歐盟認為，簡化內部規範有助回應華府對非關稅障礙的關切，但對於任何侵蝕歐盟自主監管與稅收權限的美方要求，歐盟仍堅持劃下紅線。