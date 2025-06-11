好萊塢巨頭聯手控告Midjourney「無底洞式抄襲」

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-11 23:50

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綜合外媒周三 (11 日) 的報導，華特迪士尼 (DIS-US) 和康卡斯特 (CMCSA-US) 旗下環球影業對熱門 AI 圖像生成新創 Midjourney 提起版權訴訟，指控該公司是「無底洞式的抄襲者」，未經授權使用兩大電影公司的知名角色製作並散布數不清的圖像。

Midjourney透過文字提示生成AI圖像，但遭控大規模侵犯迪士尼和環球影業的版權。(圖:Shutterstock)

兩大好萊塢電影公司強調，Midjourney 盜用了旗下的角色庫，包括《星際大戰》的黑武士、《冰雪奇緣》的艾莎，以及《神偷奶爸》的小小兵等。Midjourney 不僅拒絕了停止侵權的要求，也未採取技術措施阻止 AI 生成這些受版權保護的角色，反而持續發布新版本服務，宣稱能產生更高品質的侵權圖像。

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Midjourney 透過文字提示重新創造動畫圖像。在這起由兩大電影公司旗下七個企業實體提起的訴訟中，原告提供了 Midjourney 生成迪士尼角色的範例，包括揮舞光劍的尤達、滑滑板的霸子辛普森、翱翔雲端的鋼鐵人，以及飛行中的巴斯光年。

訴狀指控：「Midjourney 擅自使用原告的版權作品，然後散布明顯融合並抄襲迪士尼和環球知名角色的圖像，卻未投入一分錢創作成本，是典型的版權搭便車者和無底洞式的抄襲者。」

迪士尼和環球要求法院頒布初步禁制令，阻止 Midjourney 抄襲其作品，或在未建立侵權防護措施下提供圖像或影片生成服務。兩家公司也尋求未明確金額的損害賠償。

Midjourney 創立於 2021 年，很快就搭上 AI 熱潮爆紅，透過付費訂閱服務獲利。這並非它第一次被控濫用藝術家作品訓練 AI 系統。

一年前，加州聯邦法官認定，10 名藝術家對 Midjourney、Stability AI 等公司提起的版權侵權訴訟中，已合理論證這些 AI 公司複製並儲存其作品於公司伺服器，可能因未經授權使用而需負法律責任。

Midjourney 創辦人霍爾茲 (David Holz) 在 2022 年接受《富比世》訪問時表示，他透過「大規模網路爬取」建立公司資料庫。當被問及是否徵求受版權保護藝術家的同意時，他回應：「要取得一億張圖片並知道它們的來源，實在沒有辦法做到。」