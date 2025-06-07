鉅亨網編譯段智恆 2025-06-07 02:00

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波音恢復向中國交機 美中貿易戰下航空供應鏈解凍(圖：REUTERS/TPG)

根據航班追蹤網站 Flightradar24 資料，一架註冊編號為 N230BE 的波音 737 Max 客機，美國時間周五 (6 日) 早上 10 點自西雅圖金縣 (King County) 國際機場起飛，前往夏威夷，之後將飛往中國舟山的交付中心。這也是自今年 4 月初以來，波音首度向中國運送商用客機。

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這批飛機的恢復運送，象徵波音即將重啟向全球最大航空市場之一的中國交付作業。然而，隨著美國總統川普的政策，航空產業日益深陷於關稅談判的漩渦；中國則考慮最快下月向空中巴士 (Airbus SE) 下訂數百架飛機，以施加談判壓力。

《彭博》報導指出，中國政府於 5 月 12 日解除對波音飛機的進口禁令，此舉是雙方在日內瓦達成臨時協議後的成果。協議內容包含中國將對美國商品的關稅由 125% 調降至 10%，而美方則將對大多數中國進口商品的綜合關稅由 145% 降至 30%，但該協議僅為期 90 天，令市場對波音的交付前景充滿變數。

波音發言人對此不予置評。

雖然中國的航空公司對進口美製飛機仍態度謹慎，但西雅圖的波音廠區近期已有更多飛機開始進行交付準備，包括國航、海南航空與廈門航空的飛機。根據航空網站 Aviation.flights 資料顯示，過去註冊編號 N230BE 的飛機多次往返於舟山與西雅圖之間，期間甚至一度因北京指示而拒收美製飛機。

對波音而言，這不僅是一次業務的復甦，更是清理現有庫存、改善財務狀況的契機。然而，中美持續的貿易糾紛，仍讓波音與中國客戶面臨不確定性，尤其是白宮近期又對中國商用飛機製造商中國商飛 (COMAC) 分享美國技術實施新限制，試圖防堵中國挑戰波音與空巴的競爭力。