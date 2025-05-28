〈房產〉2025年首季全台預售屋交易最熱在新北中和成交逾600戶

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-28 12:52

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2024 年第四季起全台房市交易走淡，但房仲業者根據預售屋實價登錄交易資訊，彙整 2025 年第一季全台各行政區預售屋銷售情形，交易量居冠的是新北市中和區，第一季累計成交 638 戶，相當於每天成交 7 戶；而預售屋熱銷前十行政區中，則有 6 個行政區位在桃園市，是前十熱銷行政區中上榜最多的縣市。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，受到房貸緊縮以及信用管制的影響，扭轉民眾對於房價上漲的預期，預售屋交易也受到衝擊，今年第一季預售交易量明顯減少許多，整體而言偏個案表現。第一季預售屋前十熱銷行政區中，新北市中和區累計成交 638 戶居冠，其中 491 筆交易資料同屬單一大型建案，該基地坐落捷運萬大樹林線捷運用地，未來交通發展可期，加上開發建商背景為知名品牌企業，單一建案第一季預售屋交易量就高於任何一個行政區，也讓中和區成為第一季預售屋最熱銷的行政區。

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同樣位於新北市的三重區，第一季預售屋累計成交 395 戶，僅次於中和區，排名第二，房價平均每坪 80.1 萬元，也是榜單中單價最高的行政區。陳金萍補充，第一季三重區預售屋成交 395 戶，多數交易案例位在重陽橋周邊的仁義重劃區與忠孝橋、中興橋附近疏洪道的左岸、右岸重劃地區，往返台北市中心都相當便利，交通機能完善，加上鄰近舊市區，生活機能完備，購屋需求穩定，房價也獲得支撐。

預售屋交易量前十名榜單中，桃園市就有 6 個行政區上榜。陳金萍指出，桃園市市政府近年積極推動產業升級，吸引企業廠辦、總部進駐，加上軌道建設持續推進，北北基桃生活圈成形，帶來大量就業、通勤人口移入，加上桃園重劃區開發面積廣大，住宅供給量大且選擇多元，房價與雙北市甚至新竹縣市相比，都更為實惠，比價效應下，吸引雙北及新竹地區有意購買新屋的民眾入主，讓桃園市成為第一季預售屋交易相對熱絡的縣市。