〈房產〉首季全台平均房貸利率2.36%創2009年以來新高 房貸成數探20季來新低
鉅亨網記者張欽發 台北
根據聯徵中心最新公布的 2025 年全台第一季房貸統計顯示，受到台灣央行房貸管控政策影響，今年第一季新增的近 3.6 萬個申貸樣本，平均房貸利率高達 2.36%，寫下聯徵中心 2009 年公布統計資料以來的新高紀錄，同時間房貸成數則寫下近 20 季以來的新低。
統計也顯示，今年第一季平均核貸成數約為 71.82%，平均房貸金額也在連三季站上 1000 萬元後，第一季出現房貸金額跌破千萬元的現象。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，受限於台灣央行第七波管制與銀行採以價制量的策略，房貸利率在今年第一季寫下 2009 年以來單季新高，銀行也因為手上資金部位有限，一方面拉高利率與相關手續費用，同時間，部分銀行對於徵信條件也更為嚴謹，統計發現第一季民眾平均貸款成數剩下 71.82%，寫下近 20 季以來貸款成數最少的一季，從這些跡象也顯示出房貸吃緊的狀況。
聯徵中心資料顯示，今年第一季有「1 增 3 減」房貸利率 2.36%，較上季增加，同時也是 2009 年後單季新高，減少的包括房貸金額跌破千萬元，房價平均鑑估值近 1 年新低的 1374.8 萬元，核貸成數平均 71.82% 爲近 20 季來新低。
曾敬德表示，現在受限央行管控、銀行資金部位有限、風險利率提升等狀況下，房貸已經從申貸客市場轉為銀行市場，銀行端資金有限狀況下更挑選客戶，如條件不符合銀行評估者，甚至房貸利率 3% 或求貸無門，建議民眾在簽約之前就要先探詢願意承做的銀行與條件，另外也可以試試非傳統銀行的管道，例如保險公司、純網路銀行甚至農會等金融體系，增加申貸的機會。
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