〈房產〉房市雖冷 全台十大重劃區仍漲10-20% 這一區年漲26%漲最兇

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-23 10:41

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全台六都重劃區房價仍在買氣冷淡的市況下具支撐，市調機構統計近兩年全台重劃區的房價變化，前十名地區仍有 10-20% 漲幅，其中高雄橋頭區「高雄新市鎮」，從去年 3 字頭一口氣漲破 40 萬元，較去年大漲 26% 奪冠。

而緊追在後的台中西屯及新北林口的「十二期重劃區」、「林口新市鎮」，單價雙雙達 6 字頭，年漲多達 21%、17%。

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數字科技 (5287-TW)) 旗下 591 新建案分析，現階段受房市信用政策利空、市場信心薄弱等衝擊，多數重劃區來人降至冰點，買氣更是慘兮兮，即便如此，房價還是沒有出現想像中的「大場面」，最多是開價回歸區域行情，甚至是業者為了去化舊案、擴大讓利的操作。而部分自帶聲量的區域，在話題支撐下價格依舊堅挺，消費者想撿便宜可得再等等。

統計漲幅居冠的「高雄新市鎮」，過往受限地理位置，且機能尚處發展，採買上仍需仰賴楠梓、橋頭等市區機能，算是相對冷門區域。如今因捷運紅線途經，再加親民 3 字頭價位，又有橋科等題材增添房價想像空間，都能獲得吸引北高雄首購及置產族青睞，今年則在「達麗世界學」等個案交易帶動下，單價快速站上 4 字頭，不輸高雄其他蛋黃區。