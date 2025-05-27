〈房產〉房貸變難貸仍衝第一名 這區核貸量登全台六都之冠

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-27 11:07

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全台銀行房貸進入滿水位區，房仲業者根據金融聯徵中心統計，2024 年新增房貸共達 22.6 萬件，相比上一年，年增近 4 萬件，創近 16 年來最大量。統計六都各行政區年度核貸量，排名前十大熱區，包括台中市北屯區、桃園市桃園區、中壢區、新北市板橋區均入榜，其中台中北屯區，全年核貸量達 7898 件，稱霸六都。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，台中北屯區房市題材豐沛，包括台中巨蛋、漢神洲際購物中心、北屯國民運動中心、水湳經貿園區等建設紅利，逐漸打造北屯成為北台中核心生活圈，尤其是市區開發面積最大的 14 期重劃區、機捷總站特區等，已成為近年房市焦點，吸引換屋族與高資產族積極布局，亦成為近年台中人口成長主要集中區之一。

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李家妮表示，北屯區 2024 年新增房貸物件，達六成為屋齡 3 年內新大樓為主力，推估是受 14 期重劃區、機捷總站特區及廍子重劃區等新興開發區的指標大案交屋潮助攻，去年光單一個月就曾衝出破千棟移轉大量，進而帶動整體房貸量衝高。

觀察六都十大核貸熱區，北台灣成為焦點，新北市及桃園市就佔了 7 名，其中排名第二的桃園市桃園區，買氣成長最卓越，相比上一年，核貸量暴增逾 2000 件，而十大熱區平均鑑估房價都站上 1000 萬元，平均房貸壓力，則以新北市板橋區最高，平均扛貸 1312 萬元；受台積電 (2330-TW) 設廠紅利買氣暴衝的高雄楠梓區也上榜，其房貸壓力已跟新北淡水區相當。