〈房產〉1月全台雙貸族39萬人 人數及借貸金額雙雙改寫新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-28 17:04

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根據聯徵中心最新統計資料，2025 年 1 月同時有房貸與信貸的雙貸族，共有 39 萬人數量再創新高，平均房貸 612 萬元且平均信貸 110 萬元，金額也雙雙寫下歷史新高，背後當然與房價上漲背景有關，另外近年興起的被動收入投資理財，可能也是導致信貸族增加的原因之一。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，雙貸族推估是中產階級的機率較高，早些年的確有銀行推出房貸搭配信貸的方案，不過現在央行管控嚴謹，近年應該是房貸族但又想增加一些被動收入，碰上興起 ETF 等投資理財方法，讓部分房貸族申請信貸投資，雖然房貸跟信貸都是負債，但同時也是拿了錢去買資產，只要資產價格不要出現劇烈崩跌，或者出現就業問題頓失收入，慢慢還款都不至於出現太大危機。

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統計顯示，雙貸族在 2019 年底開始超過 30 萬人，隨後開始出現增長趨勢，一直到去年 12 月首度超過 39 萬人，今年 1 月則是寫下新高的 39 萬 0809 人，平均平均房貸 612 萬元且平均信貸 110 萬元，同樣也是雙雙寫下歷史新高。