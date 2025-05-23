iPhone難回美國製造 分析師：蘋果寧願吸收關稅成本

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-23 23:30

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根據《CNBC》報導，美國總統川普周五 (23 日) 揚言，若蘋果 (AAPL-US) 不將 iPhone 生產線遷回美國，將對其印度製造機種課徵 25% 關稅，震撼市場。然而多位分析師指出，蘋果不太可能因此調整生產基地，寧願吸收關稅成本，也不願承受回美生產的高額代價與技術挑戰。

蘋果「回美製造」成本高昂 分析師稱難以實現

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川普當天在 Truth Social 上發文表示，他已「早就通知蘋果執行長庫克，所有在美國銷售的 iPhone 應該都必須在美國生產，而不是在印度或其他地方」。他對蘋果近期加快將 iPhone 主力機型轉往印度生產感到不滿，尤其是在庫克本月初於財報會議中親口證實該策略後。

不過，分析師普遍認為，蘋果不會輕易將生產線遷回美國。知名供應鏈分析師郭明錤指出，與其承擔重建供應鏈與人力成本，蘋果更有可能選擇「吃下 25% 的關稅」，對獲利影響相對較低。瑞銀 (UBS) 分析師 David Vogt 則預估，該關稅僅會使蘋果每股盈餘下降 0.51 美元，影響「有限」。

分析師也指出，美國缺乏足夠的勞動力、供應鏈與製造技術，生產 iPhone 幾乎不可能實現。Wedbush 分析師 Dan Ives 直言，所謂「美國製 iPhone」根本是「無法實現的幻想」。

印度產能加速擴張 關稅或轉嫁至消費者

蘋果自 2017 年起開始在印度生產部分機型，近年則逐步將最新旗艦機型也納入當地生產。鴻海 (2317-TW) 正斥資 15 億美元在印度興建新廠，預計未來將承擔更多高階機種的組裝任務。

儘管川普已在今年 4 月豁免多數科技產品 (包含 iPhone 與 Mac) 進口中國的關稅，但未來來自印度的機型是否也能取得豁免，目前仍不明朗。分析人士指出，川普政府可能對特定來源國實施個別關稅。

Wells Fargo 分析師 Aaron Rakers 則認為，就算真的實施 25% 關稅，蘋果也可能會選擇調漲美國售價以維持 41% 左右的毛利率，調幅可能介於每台 100 至 300 美元間。